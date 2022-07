Ahora toca cumplir con Córdoba

Habría que remontarse muchas legislaturas atrás en Andalucía para encontrar un gobierno con mayoría absoluta. El PP la ha conseguido de la mano de Juanma Moreno y aunque el presidente no quiere oir ni hablar de rodillo, la realidad es que su nuevo Ejecutivo tiene margen suficiente para actuar sin depender de ningún otro grupo. Seguramente, es una situación que anhela cualquier partido que se presenta a unas elecciones, aunque ese nuevo panorama también conlleva una serie de responsabilidades.

Los populares concurrieron a las urnas el pasado 19 de junio con un programa electoral -como todos- ambicioso, con muchas promesas, un contrato con la sociedad que ahora debe ejecutar. En el caso de Córdoba, ese compromiso conlleva actuaciones que ahora no tienen más remedio que atender, ya que no habrá ningún obstáculo, ni parlamentario ni por la vía del acuerdo de gobierno con otros socios, para que no se cumpla con la provincia.

Basta con echar un vistazo a las propuestas de los populares para llegar a la conclusión de que será complicado llegar a todo. Porque el documento recoge cuestiones pendientes de gran calado, sobre todo el ámbito sanitario, ya que no olvidemos que el cabeza de lista por Córdoba en las pasadas elecciones ha sido Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias hasta hace unos días y nuevo presidente del Parlamento andaluz. En total, más de una veintena de proyectos de norte a sur de la provincia, entre los que se incluyen la apertura del hospital del Palma del Río, el edificio de Consultas Externas del Materno-Infantil del Reina Sofía -paralizado desde hace años- nuevos consultorios en distintos puntos de la capital y en varios municipios, el hospital de Lucena o un centro de especialidades en Priego de Córdoba, por citar solo unos cuantos.

Si pasamos página, la Junta debería de compensar a Córdoba con un impulso definitivo a la Autovía del Olivar en la zona sur, sobre todo después de descartar el proyecto para la construcción de una vía de alta capacidad con Jaén y canjearlo por un lavado de cara de la A-306, pese a la petición de los empresarios de las dos provincias.

Ni que decir tiene que parte del futuro de esta tierra pasa por la logística. Y no solo por los 100 millones comprometidos por el Gobierno andaluz para la Base del Ejército de Tierra en La Rinconada, sino por la expansión definitiva del parque de El Higuerón, cuya viabilidad depende en gran medida de la construcción del tramo que queda de la Variante Oeste, otra infraestructura que debe negociar cuanto antes con el Gobierno central para que sea una realidad.

Podríamos seguir con más compromisos en materia de vivienda, infraestructuras hidráulicas, cultura o servicios sociales, pero lo que el nuevo Gobierno andaluz debe tener claro es que ahora le toca cumplir con Córdoba. Ya no hay excusas.