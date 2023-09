Solo por la ley del sí es sí Pedro Sánchez merecería salir del Gobierno. Con vergüenza, acompañado de Irene Montero e Ione Belarra, porque él es el máximo responsable de esa nociva ley. Sánchez es el culpable de los desmanes de su Gobierno, fue quien dio luz verde a las barbaridades que han cometido estas dos ministras que supuestamente tenían el encargo de acometer una mejora de las políticas sociales y de Igualdad. Sin embargo, los tres se han cubierto de gloria. Con sus leyes han fomentado la confrontación entre sexos, la discriminación entre iguales y, muy grave, la falta de libertad. Importantes profesionales considerados progresistas, reconocen que se sienten menos libres para actuar y para expresarse.

La Manada, grupo de indeseables condenados por la justicia deben estar bendiciendo a la todavía ministra Montero. Gracias a su ley, ha visto reducido su pena Ángel Boza y probablemente en los meses próximos sus compañeros recibirán el anuncio de que pasarán menos años en la cárcel. La víctima ha recurrido. Pero la reacción de las dos ministras ha sido absolutamente indecente: reiterar el machismo de los jueces españoles. El presidente, ni una palabra. Si esto ocurre con un gobierno del PP ardería España. Pero las iniciativas de la izquierda no se cuestionan. No valen la pena las manifestaciones de protesta. Y encima, hay gente en Podemos que exige que Montero o Belarra continúen en el Gobierno como cuota de Sumar. Yolanda Díaz todavía no les ha negado esa posibilidad, pero no nos engañemos, no es un problema de principios, de moral. Ella, y sobre el presidente de Gobierno, no quieren dar mucha caña al partido de Pablo Iglesias y a las dos mujeres que lo lideran, no vaya a ser que decidan negar a Pedro Sánchez sus 5 escaños y pierda La Moncloa.

Siguiendo con el escarnio, la portavoz del Gobierno llama golpista al ex presidente Aznar, ella que pertenece a un gobierno que negocia con Puigdemont, un tránsfuga de la justicia que intentó un golpe de Estado. Algunos juristas de reconocido prestigio consideran que el Gobierno y sus socios atentan contra el Estado al sentarse a negociar una amnistía inconstitucional y un referéndum inconstitucional, aunque la cautela propia de los profesionales de prestigio les lleva a no ser tan frívolos en el uso del vocabulario como la portavoz. Esta izquierda, la actual, está echada a perder.