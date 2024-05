Ya tenemos en las plataformas la nueva temporada de La Sanchosfera . Sus creadores no han dicho cuántos capítulos contiene aunque asevera que se prolongará por cuatro años más. Sánchez, desde que perdió las elecciones gallegas había retomado su papel protagonista de Presidente por el mundo, ese que huye cuando hay problemas en España y causa crisis diplomáticas fuera de ella. Cuando no tiene en casa madera que le apetezca cortar para echarla al fuego y en él tirar a alguien de la oposición a la hoguera, se coge el mapa del mundo, elige destinos en los que su visita es irrelevante, manda cargar de combustible y tapitas el Falcon y, a volar. Se bajó un rato durante las elecciones catalanas, previa reflexión de cinco días cual plañidera, para decirnos que habrá “un antes y un después”. En efecto: Como dijo Javier Lambán preguntado por el sanchismo, “ahora hay que trabajar para que no se joda España”. Porque ahora que llegan las elecciones europeas vemos cómo se va llenando cada capítulo de contenidos. El director se repite. Vuelve a excederse en utilizar los mismos recursos narrativos: “fachosfera” , “bulos”, “pseudomedios”, y todo interpretado con la monotonía de un guionista acabado. Cataluña se ha quedado en stand by hasta después de las elecciones europeas para no interferir en la formación de gobierno. Esto lo aprendieron de los errores del PP que tras las municipales y a pesar de haber arrasado se empecinaron en formar coaliciones que el sanchismo utilizó como arma electoral para el 23J. El modo campaña también es un capítulo demasiado recurrente. Sánchez se hizo un cameo en el Congreso a donde no le suele gustar ir. Ni la ley de vivienda ha sido apoyada por sus socios, como tampoco iba a ser apoyada la del proxenetismo, pero y esto es hilarante, la culpa se la echan al PP. Y he aquí otro error de guión: reiterar la fallida y eterna estrategia de exigir a quienes desprecias, acusas de estar fuera de la democracia, de no comportarse como un partido de Estado, de ser mentirosos, de soltar bulos e insultarle, que vote las leyes que lanza para sobrevivir en el trono. “Cuando sus socios independentistas no le apoyen no me venga a buscar”. Lo dicho: nos queda por ver cómo se desarrolla la nueva temporada de La Sanchosfera, con unas invitadas muy inoportunas para los sanchistas como son las elecciones europeas. Pedro debería mirarse al espejo pero cambiando la pregunta: ¿Por qué no me quieren?¿Para qué me hacen los míos tan ridículamente la pelota? ¿Como pasaré a la historia? Como el presidente que mandó a España a la mierda.