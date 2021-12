Ha tenido que ser alguien de fuera -y además con una trayectoria meritoria- la que venga a recordarnos la importancia de Córdoba en el mundo. Me refiero a Francesca Thyssen-Bornamisza, presidenta de la fundación que ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad para que durante los próximos tres años el C3A se convierta en una referencia global del arte contemporáneo. "Córdoba es una ciudad legendaria, con una historia increíble arraigada en la tolerancia. La tolerancia significa acogida y abrazo", dijo Francesca Thyssen-Bornamisza, quien además espera "que esta sea una colaboración larga y fructífera con Córdoba, aprovechando el legado de esta ciudad como encrucijada cultural mundial". No es para menos, ya que el acuerdo para potenciar el C3A es una de las noticias del año, sin olvidar, claro está, la concesión de la base logística del Ejército de Tierra.

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmó en la presentación del acuerdo con la Fundación Thyssen-Bornamisza que "esto es un pelotazo para la ciudad de Córdoba y para Andalucía". El acuerdo conllevará el desarrollo de una serie de exposiciones formadas por piezas de la importante colección de arte contemporáneo de TBA21, junto con programas públicos, que incluirán performances, investigaciones artísticas y simposios, que reunirán a agentes culturales, tanto a nivel local como nacional e internacional. También contará con instalaciones artísticas que activarán espacios culturales, históricos y públicos en toda la ciudad. La primera exposición de la Fundación Thyssen-Bornemisza Art ocupará desde abril de 2022 todo el espacio expositivo del Centro de Creación Contemporánea bajo el título Futuros abundantes, con obras de la colección que pertenecen a artistas de diferentes generaciones y múltiples geografías bajo la dirección de la responsable artística de la TBA21, Daniela Zyman.

De otra parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, quien el jueves visitó la Biblioteca del Estado de Córdoba, ha señalado en una entrevista a este periódico que "yo no soy de Córdoba, pero quiero una Córdoba de primerísimo nivel, porque yo soy español. Yo sé que hay cosas que tiene Córdoba que no tenemos los demás, pero que son de todos. Y eso tiene que ver con el pasado y con el patrimonio y también con el futuro. Córdoba no es una ciudad cualquiera, ya que fue la capital del mundo, y por lo tanto que Córdoba reivindique ser un núcleo logístico potente es lógico".

La verdad es que reconfortan este tipo de afirmaciones tan contundentes, sobre todo si viene, como es el caso de la Fundación Thyssen-Bornamisza, de un proyecto tan potente y que está llamado a ser una referencia mundial. Coincido en que Córdoba no es una ciudad cualquiera, pero mi duda es: ¿y si alguna vez los cordobeses nos creyéramos lo que realmente somos?