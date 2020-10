Antonio Gala recibe el homenaje de su fundación por sus 90 años con poesía y música

Antonio Gala ha recibido poesía y música como regalo por parte de su fundación en el día en el que cumple 90 años. Ausente por recomendación médica, pero presente a través de su literatura en el acto en homenaje a su figura. Su poesía ha sido leída por artistas que han pasado por la Fundación Antonio Gala e incluso por él mismo a través de una grabación, mientras que el Cuarteto Jordán ha completado con su música los pases de este acto.

Según ha indicado el sobrino del escritor y presidente de la fundación, José María Gala, la cita ha sido preparada "con cosas especiales que sabemos que le gustan". Un encuentro dedicado a la belleza de su obra y a la vez marcado por circunstancias especiales que lo han rodeado. A la ausencia del homenajeado se ha sumado la restricción del aforo a 35 personas y la celebración en el salón de actos en lugar de en el claustro. No obstante, Gala ha apuntado que "hemos recibido muchas peticiones de asistencia, lamentablemente estamos limitados por la situación y las condiciones climatológicas, pero todo se ha retransmitido en directo".

El vicepresidente de la Fundación Antonio Gala, Francisco Moreno, ha abierto el acto con un aplaudido “feliz cumpleaños, amigo; feliz cumpleaños, maestro; feliz cumpleaños, Antonio”. A su vez, a través de una lectura dirigida a Gala, ha recordado que “durante tanto tiempo nadie ha sabido exactamente tu edad”, la especial cifra merece este “tributo a tu fuerza” que le ha traído hasta aquí y que le ha permitido dejar “un surco profundo e imborrable en todos nosotros”.

Los 90 años de Antonio Gala han tenido que ser celebrados, precisamente, en tiempos en los que no es posible destronar a la muerte con un beso. Carla Nyman y Ben Clark han vestido con su voz algunos de los poemas de Gala para hacer su particular homenaje. La primera ha elegido Dice el amante en el amor, Somos islas errantes, No es esto, no, tampoco esto y Quizá es el amor es simplemente esto. La poeta ha escogido para el último la versión revisada por el autor, personalizando así la lectura.

El intermedio ha sido para el Cuarteto Jordán, que en este primer pase ha interpretado las piezas Rubén Jordán Génesis (movimientos I y II) y Olivares de Mancha Real, inspirado en el texto homónimo de Gala. Jordán también estuvo becado en la fundación y ahora ha prestado su música para reconocer a la figura de quien la considera como su legado.

Por su parte, el escritor Ben Clark ha leído los versos de Definición del amor, Elegía por la belleza y Es un dolor ocioso. Clark también ha recordado que "tuve la suerte de celebrar también el cumpleaños de Antonio Gala en en 2004, creo que la primera vez que lo celebraba en la fundación", mientras que es uno de los actores principales en sus 90 años.

El acto se ha cerrado de nuevo con el Cuarteto Jordán en el escenario interpretando algunas piezas de Mozart, muy del gusto de Gala, con tres movimientos de La caza. La sorpresa final, el regalo de Antonio Gala para los asistentes y para quienes han seguido el encuentro de forma telemática, ha sido oír en voz del propio escritor uno de sus poemas encapsulado en una grabación. Esta es la forma que el intelectual, que siempre se ha considerado cordobés, ha escogido para hacer acto de presencia en su propio homenaje.

Al acto han asistido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, así como la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, Cristina Casanueva. Además de los representantes institucionales, el homenaje ha contado con la presencia de antiguos alumnos de la fundación como son Alberto de la Rocha, Gorka García y José Pablo Polo.