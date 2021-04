¿Habrá una 'no Feria de Mayo' en Córdoba? Salud responde

Dicen que la primavera la sangre altera, y en el Sur, además, la riega de ferias, festejos y romerías que de un tiempo a esta parte han pasado a un tercer plano -ya ni segundo- por obra y (vaya) gracia de la pandemia del covid-19. Tras un 2020 a cero, con lo que eso conlleva sobre todo para un sector, el de los feriantes -también el mundo del toro, que ya ha alzado la voz-, que en este 2021 tampoco divisa un horizonte más halagüeño, los ligeros brotes verdes que semanas atrás dejaron ver los datos sanitarios han permitido aventurar proyectos con los que, al menos, aliviar algo su delicada situación.

Sevilla, la feria por antonomasia, ya prepara su no Feria de 2021, que se vivirá a caballo, nunca mejor dicho, entre el centro de la ciudad y el habitual Real de Los Remedios. Porque por mucha campaña para lucir trajes de gitana o de corto, o mucho farolillo que se ponga en las calles, lo mismo está claro que no será, ni por asomo. Pero no es el único ejemplo en Andalucía, pues sin tener que salir de Córdoba, Lucena también vivirá su Feria de la Primavera en apenas una semana, entre el 15 de abril y el 3 de mayo, en lo que sobre todo es un gesto a la Asociación de Feriantes, con numerosos empresarios asentados en el municipio.

Y con esto, ¿habrá también una no Feria de Mayo en Córdoba? Anulada, como lo fue, la feria en sí prevista en El Arenal entre el 22 y el 30 de mayo, hay quien siguiendo los ejemplos antes expuestos ya piensa en una opción similar en la capital. Sin embargo, para pensar siquiera en esa opción, aún habrá que esperar, pues todo dependerá, como casi todo en esta nueva normalidad que nos asaltó sin llamar a la puerta, de la situación sanitaria. Y caminando, como estamos, hacia esa cuarta ola, con el deseo de que no pase a ser otro tsunami -los datos y la campaña de vacunación así lo encaminan-, aventurar la situación en mayo...

Aún así, el alcalde, José María Bellido, ha abierto la puerta a que esa no feria pueda ser realidad "teniendo sobre todo presente al sector de los feriantes -el miércoles mantuvieron una reunión con representantes del Ayuntamiento-, del que depende mucha gente, y que ya perdió todo el año pasado". Jugando con la ventaja que otorga el calendario de fiestas, que hace que "haya otras ferias antes", el regidor popular ha reconocido que desde el Ayuntamiento están pendientes de "experiencias como la de Sevilla para ver si funciona... en todos los aspectos", y ahí entra en juego el factor sanitario.

Porque como no se ha cansado de repetir, al ser cuestionado sobre el tema durante una comparecencia con motivo de la presentación del protocolo con la Subdelegación de Gobierno sobre la protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, el primer edil ha antepuesto siempre "la salud". Y ese tema no es básico solo para el plan de atracciones en El Arenal con los feriantes, sino también para otro tipo de iniciativas privadas como la que ya promueve la Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo (Hostecor).

Sin ir más lejos, Bellido se ha desmarcado de esas propuestas, a las que ha instado a contar primero con un protocolo favorable por parte de la Consejería de Salud, y será entonces cuando se vería alguna manera de colaborar. Se trataría de engalanar la ciudad, pues ha dejado claro el alcalde que habría que hacer partícipe a otros colectivos y zonas de la capital, y no concentrarlas en una única zona. Pero para que se alcance ese momento, el primer paso es contar con el visto bueno de la Junta porque sin las garantías sanitarias "eso sería irrechazable".