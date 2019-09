Llegan los primeros problemas de la temporada para el Córdoba CF. Cuando sólo han transcurrido seis jornadas desde el arranque de la competición, aún es pronto para llegar a conclusiones definitivas, pero la evidencia es que el equipo blanquiverde ha caído en el primer bache considerable del curso.

Los mismos números que daban la razón a Enrique Martín al comienzo del curso, pese a que el juego del equipo no llamaba precisamente la atención, ahora dan la espalda al conjunto de El Arcángel, que encadena por primera vez esta campaña tres semanas sin ganar y se aleja de esta forma de los cuatro primeros clasificados en el Grupo IV de Segunda División B.

Los blanquiverdes perdieron ante el Sevilla Atlético el primer partido de la temporada. Pero no sólo eso, porque también dejaron escapar la posibilidad de recuperar fuera de casa los dos puntos que habían volado siete días antes en la igualada ante el Badajoz (1-1) en El Arcángel. La media inglesa que el Córdoba venía trazando en las primeras cinco jornadas saltó por los aires en el Estadio Jesús Navas, acrecentando lógicamente las carencias del equipo, que parece haber perdido el respaldo de los resultados justo cuando en el juego empieza a asomar brotes verdes que pueden llevar a pensar de manera optimista a medio plazo.

Con un mundo todavía por delante para corregir el rumbo y empezar a ser el equipo ganador que por jerarquía, presupuesto y jugadores está obligado a ser, el conjunto blanquiverde sufrió el primer varapalo de la temporada justo en el primer día en el que había logrado adelantarse en el marcador jugando como visitante. Los jóvenes jugadores sevillistas, con protagonismo especial para Pepe Mena, son los primeros que consiguen remontarle un partido al equipo de Enrique Martín, que hasta la fecha había sido capaz de levantar hasta tres veces –ante el Recreativo Granada, el Yeclano Deportivo y el Badajoz– un resultado adverso para salvar su condición de invicto.

Tras este revés, la cabeza se ve algo más lejos para el equipo de Enrique Martín, que ve como tras esta sexta jornada se le han colocado más equipos por delante hasta quedar en una tibia zona media de la clasificación, muy lejos de las aspiraciones de un equipo que arrancó el curso con el ineludible objetivo de pelear por el ascenso a Segunda División.

Con todo, lo más preocupante a estas alturas de la temporada no es la clasificación que ocupa el Córdoba. Preocupa, mucho más, la incapacidad demostrada hasta el momento para sacar una victoria lejos de casa. Ya son tres salidas, antes rivales que nadie calificaría como los más exigentes del Grupo IV, en las que el equipo de Enrique Martín ha marcado un balance de dos puntos de nueve posibles. Un botín escaso y a todas luces insuficientes para aguantar el alto ritmo de puntuación que están estableciendo los equipos instalados en la zona de play off.

Los rivales sí ganan fuera

Esa falta de jerarquía para afrontar los partidos como visitante es un mal de este Córdoba que no padecen los demás aspirantes a la zona noble en este arranque de la competición. Equipos como el San Fernando, el Badajoz, la Balona, el Cartagena o el mismo Recreativo de Huelva ya han inaugurado su casillero de victorias lejos de sus respectivos feudos, lo que les ha permitido colocarse en la parte alta de la tabla a las primeras de cambio. De los equipos llamados a pelear por el play off, el Córdoba es el único que aún no sabe lo que es ganar fuera de casa y eso obliga demasiado a los de Enrique Martín en los partidos en El Arcángel, donde hasta ahora el equipo sí se muestra solvente y mantiene un balance de siete puntos de los nueve disputados.

Esa fortaleza en el hogar es el argumento al que el conjunto blanquiverde debe aferrarse esta semana para recuperar el paso de las victorias el próximo domingo ante el Cádiz B y quebrar una racha que ha puesto en problemas al Córdoba mucho antes de lo esperado en este irregular arranque de temporada.