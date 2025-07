Absueltos los tres jóvenes acusados de una agresión sexual a una gallina en Córdoba

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha absuelto a tres jóvenes tras abusar sexualmente de una gallina en Córdoba en marzo de 2022, pese a que reconocieron los hechos y publicaron el vídeo en sus redes sociales. En el juicio, los tres jóvenes, aseguraron que la agresión a la gallina fue "una gracia".

Tal y como ya publicó El Día de Córdoba, Los tres jóvenes acusados de una agresión sexual a una gallina en un pueblo del Norte de Córdoba, episodio que grabaron con el móvil y difundieron en redes sociales, reconocieron los hechos durante el juicio, si bien alegaron que se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El Partido animalista Pacma ejerció la acusación popular -pidió 18 meses de cárcel- y ha asegurado que los hechos probados en la sentencia describen cómo uno de los acusados, bajo los efectos del alcohol, introdujo su dedo repetidamente en la cloaca del animal mientras otro lo sujetaba por las patas. Tras conocer la sentencia, la formación ha considerado que la misma "supone un precedente peligroso y abre las puertas a la legalización de la zoofilia".

En concreto, Pacma aportó como prueba un peritaje veterinario que, aunque no examinó físicamente al animal, advirtió del riesgo de desgarros, prolapsos e incluso muerte derivados de esos actos. Sin embargo, la Fiscalía retiró su acusación al no existir exploración veterinaria ni prueba objetiva de lesión, lo que llevó a la absolución, que será recurrida por la formación política.

Una fiesta en un cortijo

El presunto episodio de maltrato se habría producido el sábado 19 de marzo de 2022 durante una fiesta en un cortijo de la comarca del Alto Guadiato. El atestado del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, una prueba clave para que el caso saliera adelante en la fase de instrucción, describía de manera muy cruda el contenido del reel: "Se trata de una escena de jolgorio en la que se visualiza un vehículo turismo con el maletero abierto, se escucha música de fondo y consumo de bebidas".

En este contexto, "un varón joven sostiene asida por las patas a un ave gallinácea mientras otro introduce intencionada, repetida y bruscamente uno de sus dedos en el recto del animal". El Seprona incidió en la "aparente significación sexual" del suceso.

Pensaron que "no le hacían daño" a la gallina

Los tres procesados, que tienen entre 20 y 30 años, reconocieron uno tras otro los hechos en la sala de vistas, aunque han excusado que pensaban que "no le hacían daño" al animal. Las posibles afecciones que sufrió la gallina, de hecho, centraron gran parte del debate durante la sesión, pues la defensa ha planteado que no habría quedado acreditada la existencia de lesiones ni de tratamiento veterinario, entre otros motivos porque el Seprona no decomisó el animal ni las protectoras tuvieron acceso al ave.

El caso llegó a los tribunales después de que la grabación se viralizara en internet con la leyenda "profesional cogiendo gallinas" y Pacma presentara una denuncia por la vía penal.

La acusación particular, ejercida por la letrada Dulcenombre Aguilera en representación del partido animalista, elevó la petición de condena hasta los 18 meses de prisión para cada implicado a pesar de los últimos cambios normativos que podrían favorecer a los procesados.

Según sostuvo la abogada, los jóvenes habrían realizado "actos de contenido sexual" con el animal, por lo que "la comisión del delito de maltrato animal es clara". En cuanto a la autoría, "no existe duda alguna" de que los tres investigados serían los "responsables directos del acto sexual y de las lesiones" que "de forma indubitada" pudo padecer el animal.

"Inaceptable y peligroso"

Ahora, tras conocer la sentencia, Pacma ha asegurado que aunque los hechos ocurrieron antes de la reforma del Código Penal de 2023, el resultado habría sido idéntico bajo la legislación actual. La Ley Orgánica 3/2023, que entró en vigor el 18 de abril de 2023, estipula que solo se castigan como delito los abusos sexuales a animales que causen lesiones o requieran tratamiento veterinario. Si no se demuestran tales daños, la conducta queda despenalizada y solo se considera falta, con multa mínima y posible inhabilitación; nunca prisión.

Desde Pacma han considerado "inaceptable y peligroso" que el Código Penal permita la impunidad de prácticas sexuales vejatorias probadas contra animales siempre que no estén acompañadas de un daño físico con requerimiento de atención veterinaria. "Esta laguna jurídica habilita situaciones extremas de violencia sexual que no van a ser perseguidas penalmente", han subrayado.

Así las cosas, Pacma, que ya abrió debate sobre la despenalización del abuso sexual hacia animales tras la polémica reforma de 2023, ha exigido una modificación urgente del Código Penal que garantice que todo abuso sexual contra animales sea tipificado como delito, sin necesidad de acreditar lesiones físicas, "pues el daño moral, psicológico y la vulneración de la dignidad del animal ya representan agresiones suficientes".