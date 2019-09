Con sensaciones agridulces acabó Enrique Martín el encuentro del Córdoba CF ante el Sevilla Atlético. Sobre todo por la derrota, que dejó al navarro chafado al final del encuentro, después de que en líneas generales le gustara la actuación de su equipo durante los 90 minutos.

"Creo que el equipo ha hecho un gran partido. Hemos tenido ocasiones para ganar el partido pero no hemos estado acertados, sin ir más lejos la última que da en el palo", apuntó Enrique Martín en su valoración general del encuentro. Y es que "al final, es de esos partidos en que has estado bien, pero al final lo que vale es el resultado y te vas a casa con el 2-1, que es lo que cuenta". Por eso, Martín recordó que "alguna vez os comenté que habría partidos en los que jugaríamos bien y perderíamos, y este es el primero", además de lamentarse de que "ellos en el segundo tiempo han hecho gol en la única en la que han llegado".

Martín indicó que "el primer tiempo ha sido más de ida y vuelta. Ellos aprovecharon la suya y nosotros la nuestra, pero en el segundo tiempo hemos tenido bastantes opciones de hacer gol, no hemos acertado y esto es lo que te llevas". "La conclusión es que lo que vale es ganar. Lo demás está muy bien, hay que jugar bien y generar ocasiones pero sobre todo acertar, porque si no lo haces te llevas la derrota", explicó sin más rodeos el preparador cordobesista, que aún así aseguró estar "contento del juego del equipo, esta es la forma de seguir creciendo".

Con todo, Martín defendió que "no nos ha faltado intensidad, los primeros 20 minutos han sido muy intensos y el primer gol nos viene en un balón que perdemos en el centro del campo, pero al equipo no lo he visto mal, los he visto con ganas de balón". Por ello, el entrenador navarro reiteró que se marchaba de vuelta para Córdoba "contento con eso, pero me hubiera gustado que hubiéramos acertado algo más en ataque".

Tres semanas sin ganar

Y es que lo que no pudo negar Martín es que el equipo suma ya "dos empates y hemos perdido este", por lo que "ahora el partido del Cádiz B hay que sacarlo adelante, pero el camino es largo, no hay que volverse loco y toca seguir trabajando y seguir creciendo".

"El domingo hay que ganar, pero esto es así cada domingo. Hay que competir para ganar y estar más acertados. El esfuerzo de los futbolistas está ahí y no tengo nada que reprocharles. El acierto es determinante en fútbol y no lo hemos tenido", sentenció Martín.