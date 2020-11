El Córdoba CF confirma un presupuesto cercano a los 9 millones, con 4,5 de ingresos

El Córdoba CF ha confirmado un presupuesto cercano a los 9 millones de euros para la temporada 20-21, en la que espera contar con unos ingresos de 4,5 millones que dejarían el déficit en esa misma cantidad. Esas son las cuentas que maneja Infinity cuando ya camina hacia su primer año de gestión al frente de la entidad, un tiempo en el que ha reforzado su planteamiento a pesar de las trabas ocasionadas por la pandemia del covid.

Según ha manifestado el hombre fuerte del grupo de capital de Bahréin en el Córdoba, Javier González Calvo en una entrevista concedido a La Jugada de Canal Sur Radio, la sociedad mantiene su hoja de ruta con el estadio de El Arcángel y la Ciudad Deportiva, con papel principal del Ayuntamiento, así como "otros posibles proyectos de ciudad con instituciones públicas y privadas" que confía que vean la luz próximamente pese a que "todo es más difícil" con el coronavirus.

De hecho, los distintos protocolos sanitarios y las restricciones de movilidad que hay en la mayor parte de España han frenado la visita que los dirigentes bahreiníes tenían programada, primero para la cita del estreno liguero ante el Lorca Deportiva, y luego para la más reciente ante el UCAM Murcia. El reto a medio plazo es que puedan estar de nuevo en Córdoba antes de que finalice este 2020.

En el plano institucional, el consejero delegado ha recordado que la "buena sintonía" con el Ayuntamiento es plena en la negociación para la cesión de El Arcángel. Con todo, Infinity se encuentra en estos momentos en pleno análisis de "cómo sacar partido a toda la zona, no sólo la estadio", pues el objetivo es rentabilizarlo y hasta acabar su construcción con una nueva grada de Tribuna, algo que habrá que hacer "con sentido".

Sobre la Ciudad Deportiva, González Calvo ha desvelado que el club está "pendiente de fijar una reunión" con la Gerencia de Urbanismo para ver qué posibilidades existen con terrenos en los que se encuentra en la actualidad, pues están fuera de ordenación e impiden cualquier tipo de actuación. Propiedad de Tremón, que solicita una millonaria cantidad por su uso y disfrute desde 2007 -la mayor parte de esa deuda es pasivo de la antigua SAD, en concurso de acreedores-, el Córdoba ya ha mantenido contactos para buscar una solución a futuro y para compensar su uso en el último año, aunque la diferencia económica aún es grande (el CCF ofrece unos 75.000 euros anuales).

Ante el Sevilla Atlético, el sábado 21 (16:00)

Durante su intervención, el consejero delegado cordobesista ha analizado también la actualidad deportiva y se ha mostrado relativamente satisfecho con la marcha de un equipo "que no ha perdido ningún partido y al que apenas le han creado ocasiones". "Hubiéramos firmado estar con ocho puntos y habiendo llevado el peso de todos los partidos, habiendo marcado primero en todos menos ante el UCAM, que no marcamos", ha insistido el extremeño, que ve al equipo "muy bien" pese al empate ante el Recreativo Granada de la última jornada, que se sigue jugando en los despachos.

Javier González Calvo ha reiterado que le gusta la propuesta, aunque cree que "los jugadores irán a más. Esperamos mucho más de nuestros extremos, que Piovaccari y Willy metan más goles, echamos de menos los de Miguel de las Cuevas, pero hay que confiar en este equipo". "Sólo hay que tener un poco de paciencia y creer, mostrando una unión y lo mejor de todos para salir de Segunda B lo antes posible, porque si no es así, difícilmente podremos cumplir el objetivo", ha manifestado el dirigente de un Córdoba que ya piensa en su próxima cita liguera, que será el sábado 21 ante el Sevilla Atlético (El Arcángel, 16:00).

Tres años de oferta a Djetei

Para terminar, el mandatario también ha hecho referencia a la noticia adelantada el martes por el Día y esa propuesta que Mohamed Djetei ya tiene encima de la mesa para seguir defendiendo la elástica cordobesista más allá del próximo 30 de junio, cuando expira su vinculación actual. El CCF ofrece al central africano una ampliación por tres temporadas más, pero con una serie de condicionantes.

El primero y más reseñable para el interés de las partes es que el club no quiere cortar su progresión, pues es consciente de que su rendimiento no está pasando desapercibido para otros clubes de superior categoría. Y es por eso que en caso de que el equipo no consiga el objetivo marcado del ascenso a Segunda División, el jugador tendrá la puerta abierta para abandonar la entidad, tal y como avanzó este periódico.

De momento, el camerunés es el único futbolista que termina contrato que está en esta situación. El resto serán valorados en función de su rendimiento en el transcurso de la temporada en curso, para no hipotecar el futuro de la entidad según sea la categoría en la que milite, que ojalá sea la división de plata del fútbol profesional.