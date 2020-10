La dirección deportiva del Córdoba CF ha puesto esta temporada en manos de Juan Sabas una plantilla de máximas garantías, equilibrada y compensada, y con dos jugadores por puesto. Y el técnico blanquiverde sólo ha necesitado dos jornadas para comprobar el buen fondo de armario del que dispone para buscar el objetivo del ascenso. Más allá de variantes tácticas, que también, el madrileño ha utilizado ya a 19 futbolistas, tres de ellos con ficha del filial, tras el estreno en Yecla de Alain Oyarzun, Álex Robles y Xavi Molina.

Para la exigente visita al Yeclano Deportivo, luego resuelta con suficiencia (1-3), Sabas sólo introdujo una variación en la lista de 20 jugadores: la entrada de Xavi Molina, superado su calvario de lesiones, para cubrir la baja forzosa de Miguel de las Cuevas. El resto, los mismos que ya estuvieron una semana antes ante el Lorca Deportiva para el estreno liguero. Luego, a la hora de conformar el once inicial, cuatro fueron las novedades, todas concentradas de medio campo hacia arriba. Y ese no es un dato baladí, pues los únicos que han completado los 180 minutos sobre el verde son los cuatro defensas (Manu Farrando, Djetei, Bernardo Cruz y Berto Espeso) y el portero (Edu Frías).

En La Constitución se vieron por primera vez en el equipo titular el joven Alberto del Moral -primer jugador del filial que aparece en la foto inicial-, Samu Delgado, Willy y Alain Oyarzun. De estos cuatro, sólo este último no había tenido participación en El Arcángel una semana antes. Luego, entre los cinco cambios realizados por el Córdoba ante los azulgrana, también vivieron su primer día con la blanquiverde Álex Robles y Xavi Molina. Con estos tres, la nómina de futbolistas utilizados se eleva a 19 cuando sólo han pasado dos jornadas.

¿Quién queda entonces por debutar? Teniendo en cuenta que junto a Del Moral también han participado ya sus compañeros del B Luismi Redondo y Julio Iglesias, hay cinco integrantes del primer equipo que todavía se mantienen a cero. De ellos hay tres cuya situación médica ha impedido siquiera su presencia en una lista de convocados: Djak Traoré, Carlos Valverde y Jesús Álvaro. Los tres, que ya estuvieron en alguna sesión de trabajo con el grupo la pasada semana, se espera que puedan dar un paso más a partir de este miércoles, cuando la plantilla retomará los entrenamientos para comenzar a preparar la visita del UCAM Murcia del domingo (El Arcángel, 17:00).

Pero además hay dos futbolistas que han permanecido los más de 180 minutos de competición oficial en las gradas -es la nueva ubicación de los suplentes, fuera del banquillo para mantener la distancia de seguridad- y son Isaac Becerra y Alberto Salido. El portero se ha visto relegado esta temporada a la suplencia por Edu Frías, mientras que el delantero está por ahora un paso por detrás de Piovaccari y Willy, y ni siquiera cuando ambos salieron en Yecla fue reclamado, al elegir Sabas la experiencia de Javi Flores y Moutinho para jugar los minutos finales del partido.