El mercado de valores del Córdoba CF

"Estamos esperando tres incorporaciones que nos den ese empujón en la zona de arriba, porque el resto del equipo más o menos estamos trabajando bien". Esta declaración de intenciones es de Enrique Martín, que a la mínima oportunidad que se le presenta –hasta ahora después de cada amistoso, y la última vez el viernes en Marbella tras la cita ante el Sevilla Atlético (0-0)– hace pública su carta de peticiones, compartida por el club, para los apenas 15 días que restan para que se cierre el mercado.

El Córdoba CF busca, al menos, dos delanteros y un centrocampista, inicialmente para el perfil izquierdo, pero por ahora choca con su cruda realidad –especialmente el bloqueo de los derechos federativos– y las dificultades de un mercado que se agota y obliga a cambiar de objetivo. Una de las prioridades ahora mismo es Pedro Martín, ariete de un Lleida que pide la carta de libertad (150.000 euros) para dejarlo salir, sobre todo tras caerse las opciones de Dani Romera (cedido por el Cádiz al Alcorcón) y David Rodríguez, que aunque sigue sin equipo ya ha dicho no a la propuesta blanquiverde. El Málaga, si arregla su problema del límite salarial, y el Racing parecen ahora sus destinos más cercanos.

Aprovechando el tercer empate sin goles consecutivo de la pretemporada, ante el filial sevillista, Enrique Martín analizó los apuros en ataque de su equipo: "Tuvimos alguna ocasión para poder haber hecho gol y es importante que generemos, pero se ve que nos faltan un par de especialistas en la zona de arriba. Esta vez nos faltaba Juanto, el más especialista de todos lo que tenemos, pero necesitamos dos jugadores más ahí, más otro en el centro del campo", esgrimió el técnico navarro, que sabe que la situación obliga a apurar al cierre del mercado el día 2 de septiembre, algo que no le preocupa en exceso porque "estamos compitiendo bien; estamos tranquilos".

Lo cierto es que ya sea por las dificultades propias del mercado para encontrar ese salto de calidad con futbolistas de superior categoría o por los problemas de liquidez del club (necesita 200.000 euros para desbloquear los derechos federativos y poder inscribir al plantel), va ya para un mes sin fichajes en la casa cordobesista. Ángel Moreno e Imanol García, el ya lejano 19 de julio, fueron los últimos refuerzos confirmados por un CCF que aún tiene tareas pendientes.

La importancia de aprender a no perder

Desde entonces, el proyecto ha ido quemando etapas en una fase de preparación que va tocando a su fin para alegría de casi todos: "Tenemos ganas porque la pretemporada hace mella". Pero es la parte clave para todo lo que suceda después, cuando los puntos ya entran en juego y valen oro. El Córdoba entrará en liza, salvo giro de guion, con un sistema táctico 5-3-2 al que el grupo "con el paso de los partidos le va cogiendo el hilo", a tenor de las palabras de un Martín que advierte que "estamos en proceso de crecimiento y seguiremos aún por un tiempo grande, porque somos todos nuevos y llevamos un mes escaso. Pero el equipo es competitivo y cuando un equipo compite tiene un buen recorrido hacia la victoria".

Para el de Campanas, es clave la fortaleza que viene mostrando el CCF, invicto en el verano tras siete partidos ante rivales de todos los colores y condiciones. "Si un equipo quiere ganar, lo intenta, pero no puede, es bueno no perder. Estamos haciendo esto muy bien y es el camino para la liga. Siempre vamos a querer ganar, pero si el portero contrario está acertado o tú estás desacertado y fallas, es importante que atrás estemos serios y contundentes", sentenció.

De momento, en siete citas van cuatro puertas a cero y eso que, como es lógico, el vaivén de cambios de jugadores y hasta de sistemas ha sido continuo. El último en sumarse a esa cuenta fue el costarricense Sebastián Castro, que debutó ante el Sevilla Atlético y volverá a tener minutos en Linares pese a que "aún está un poco justito; tiene un proceso de entrenamiento más largo, porque lleva 20 días sin entrenar, sólo con gimnasio. A nivel de equipo no tiene aún nuestro ritmo, pero lo cogerá".

Y echará una mano en una temporada en la que Enrique Martín no tiene duda alguna de que estará el Córdoba, pese a todo el ruido y los problemas existentes, de los que está seguro de que "saldremos adelante". "Estoy centrado en el equipo porque hemos venido a lo que hemos venido. Sabíamos que al principio podrán salir cosas, pero estamos al margen, entrenando y trabajando muy bien. Hay temas en las que no podemos hacer absolutamente nada y no vamos a perder ni un segundo de energía. Vemos, oímos, escuchamos, pero entrenamos a tope y a lo nuestro", finalizó un hombre "optimista" que ya cuenta las horas el debut liguero en El Arcángel... y la llegada de esos tres refuerzos que den el salto de calidad a la plantilla.