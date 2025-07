Juan de Dios del Pino: "Las cabañuelas son una mentira muy gorda"

Reconoce que aun estando de vacaciones no se desvincula de la información meteorológica porque le gusta "seguir la situación". Nacido en Lucena, Juan de Dios del Pino es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía. Un organismo en el que "no somos ni sensacionalistas y cuando decimos que un año es muy caluroso insistimos porque la gente tiene que saber que la temperatura está subiendo", asegura.

Pregunta.El mes de julio apura sus últimos días ya con un aumento de las temperaturas, ¿qué previsiones hay desde la Aemet para el mes de agosto en Córdoba?

Respuesta.Para la semana del 28 de julio al 4 de agosto, incluida también la siguiente, la del 4 de agosto al 11, se ven temperaturas normales en esta época del año, no hay un cambio importante, y tampoco para la del 11 al 18 de agosto. El ser humano es el peor termómetro y la peor base de datos que hay.

P.Las previsiones meteorológicas son cada vez más precisas.

R.Muchísimo, hay métodos diferentes. A diez días, hay una metodología en la que se puede hablar de grados e, incluso de olas de calor, pero por semanas y dentro de periodos lejanos solo se tratan a veces de anomalías y de probabilidades.

P.Y con esta precisión tan necesaria para adelantar el tiempo, ¿qué fiabilidad tienen las cabañuelas?, ¿cree en ellas?

R.No, para nada. Esa es una mentira muy gorda.

P.Pero, ¿por qué?

R.La física se basa todo en una relación causa-efecto: hay una causa y debido a eso pasa tal cosa. Por ejemplo, tengo una borrasca en el Atlántico, se me va a acercar y sé lo que me va a pasar si sé que viene para acá. Esto se debe a una borrasca que se está acercando a un anticiclón o que me viene el aire de África. Todo tiene un significado; todos los efectos tienen una causa, un origen. Yo puedo saber lo que va a pasar un día porque tengo datos de días previos y hago unos cálculos.

P.Hay muchos métodos de cabañuelas, ¿ninguno es fiable entonces?

R.Hay muchos métodos de cabañuelas. Hay una que dice que lo que pasa el 1 de agosto va a ser enero. Lo que pasa el 2 de agosto va a ser febrero y lo que pasa el 3 de agosto va a ser marzo. O sea, cada día es un mes, pero, ¿qué tiene que ver la atmósfera del 1 de agosto, la borrasca o el anticiclón con lo que va a pasar en enero?, ¿dónde se va a quedar esa borrasca congelada y cómo va a vivir hasta que llegue enero? ¿Y la situación meteorológica del 2 de agosto que tiene que ser febrero? Yo veo que hay una relación causa-efecto entre lo que pasa el 1 de enero y esa atmósfera. Esas condiciones meteorológicas que están en 1 de agosto, ¿cómo van a ser enero?

P.¿Por qué cree que tienen tanto predicamento y seguidores?

R.El ser humano es creyente; en algo, en lo que sea. Cuando no tiene ciencia, es creyente. Y como no había ciencia en aquel entonces, pues la gente creía en esas cosas y, también en el humo en los altares. Cuando se hace una ofrenda es a un dios delante del sacerdote y te dice, mira, ¿a dónde va el humo? Si el humo va para el norte, ¿qué va a pasar esto? Si el humo va para el sur, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué tiene que ver donde venga el humo? Pero no el humo para ese día, porque puede tener sentido. Es que esto es para todo el año. Y se hacía incluso con fiestas religiosas.

P.No le digo nada entonces sobre el dicho popular de que "De Virgen a Virgen, el calor aprieta de firme; antes y después, verano no es", en alusión al periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

R.Eso es diferente y sí es un conocimiento científico, cuidado. No es por las vírgenes. La mayor parte de los refranes tienen un conocimiento meteorológico. Del 15 de julio al 15 de agosto es la canícula. Mira, hay otros refranes meteorológicos que también tienen ese sentido.

P.¿Puede citar algunos ejemplos?

R.Hay otros refranes meteorológicos que también tienen ese sentido. 'Mañanitas de niebla, tardes de paseo' y eso no siempre pasa. Cuando hay una situación invernal, con un anticiclón, para observar la temperatura, aparece niebla, sobre todo en Córdoba, Sevilla y, por la tarde empieza a calentar y se va. Es una verdad, pero no sale siempre. Son observaciones que sí están bien hechas. Otro es 'Sol rojo, agua en el ojo'. Significa, que por la tarde, cuando hay nubes altas, el sol está muy oscuro, el atardecer es rojito, con esas nubes bonitas y altas, que avisan de la llegada de un frente.

P.Cada año no nos acordamos del tiempo que hizo o aseguramos, por ejemplo, que hizo más calor. ¿Tenemos memoria selectiva con el tiempo?

R.El ser humano es el peor termómetro y la peor base de datos que hay. El año pasado hicimos un pronóstico de cómo iba a venir el verano y dije que iba a venir más cálido que lo normal. Luego fui a una reunión del cierre de la temporada del Plan Infoca y alguien me dijo: "Juan de Dios, no ha sido el verano como dijiste". Y le dije lo mismo: "Qué mala memoria, no, qué mal termómetro tienes". El verano de 2024 tuvo dos partes. Una primera parte que fue junio y la mitad de julio, que no fue caluroso; hubo intentos de olas de calor, pero no quedaron. Y luego la segunda mitad, del 15 de julio y al 15 agosto, en la que hubo cuatro olas de calor. Pues habían olvidado esas horas de calor y estábamos en septiembre.

P.Unos veranos, por cierto, que cada vez se alargan más en Córdoba.

R.Se alargan las temperaturas que antes eran del verano y llegan a septiembre, aunque también se están registrando en mayo y ya empiezan a haber 40 grados en mayo.

P.Y en Córdoba, ¿por qué hace tanto calor?

R.En el Valle de Guadalquivir hay muchas cosas. Por ejemplo, está Sevilla, Córdoba, Montoro y Andújar (Jaén); estás últimas, están en línea. En Sevilla llega muchas veces aire fresco del Atlántico, que viene río arriba y allí, a veces, refresca un poquito y en Córdoba no. Córdoba tiene a veces un grado más, porque ese viento fresco no llega y, por eso, Córdoba es más calurosa que Sevilla, porque está más lejos del mar. Esa es la característica principal de Córdoba, su lejanía al Atlántico y luego, la lejanía y protección del Mediterráneo.