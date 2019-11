De las Cuevas: "Sin la afición, esto se hubiera muerto"

El Córdoba CF sigue preparando el partido del domingo ante el Mérida (El Arcángel, 17:00). Este jueves, tras una nueva sesión de trabajo con la única ausencia del ghanés Owusu, la presencia ya de Antonio Moyano y la retirada antes de tiempo de Juanto Ortuño, ha sido Miguel de las Cuevas el que ha pasado por la sala de prensa. Un momento que el club ha elegido para presentar otra de las muestras de apoyo que la entidad: una camiseta, gracias a la iniciativa de Unieléctrica, que se pondrá a la venta al precio unitario de 15 euros.

"Para nosotros, estos actos nos ayudan mucho, a confiar más, a tener un poco de tranquilidad que durante un año que llevo aquí no la he tenido", ha comenzado diciendo el alicantino, que ha querido dar las gracias en nombre de todo el grupo por la iniciativa y, "sobre todo a la afición, que es el mayor patrimonio de club, porque sin ellos esto se hubiera muerto". "Ellos, y las empresas que nos están tratando de apoyar, nos van a ayudar a resurgir, aunque al final vale que la pelotita entre y ganemos el domingo para que estas iniciativas sepan mejor", ha continuado.

De las Cuevas, tirando de franqueza, ha admitido que ni él ni sus compañeros han vivido "nada igual" en "toda" su carrera deportiva: "Es una situación crítica, pero poco a poco se ve la luz al final del túnel que hace dos meses no veíamos. Hemos pasado momentos duros, pero esto nos ha hecho más fuertes y seguro que vamos a estar arriba. No había vivido estar al borde del suicidio, pero la afición siempre nos ha apoyado y eso hace que la gente, incluso de fuera, muestre su cariño al Córdoba, porque es un club muy querido".

Pese a todo, el veterano futbolista ha dejado claro que "no" se arrepiente de haber renovado por el CCF el pasado verano, al tiempo que no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que una tercera nómina impagada pudiera provocar una desbandada. "Es algo muy personal. Vivimos mucho tiempo juntos, pero no vamos contando si nos vamos a ir o a quedar, porque cada situación es peculiar. Los administradores nos dieron tranquilidad, diciendo que todo se iba a solucionar y que no íbamos a llegar a ese paso... pero bastante tenemos en el vestuario como para pensar en eso", ha indicado.

El alicantino también ha reconocido que "el jugador habla de tácticas, de cómo hacer daño al rival, pero esta situación es un poco especial y cualquier jugador que juegue el domingo, y con el ambiente que creemos que se va a crear, sale solo. El día del Villarrobledo, cuando la afición nos recibió, sales al 200 por 100 para que esté orgullosa de sus jugadores, porque nos están mostrando que siempre son fieles".

Espera "un partido largo" ante el Mérida

Ya mirando al partido del domingo ante el Mérida, De las Cuevas espera "un partido largo" porque el cuadro extremeño "es un equipo rocoso, que se siente a gusto sin balón, por lo que hay que ser dominadores y estar atentos a las segundas jugadas". "Estamos trabajando con balón, para tener paciencia, porque se van a encerrar, y la que tengamos hay que meterla porque seguro que será más fácil", ha explicado.

El volante, consciente de que "cada partido es diferente", ha insistido en que "el equipo está más a gusto en casa, hay más espacios y el campo es mejor, y fuera es más complicado y con campos no muy bien". Con todo, la preocupación máxima de Agné para sus jugadores es que haya "una buena circulación para que la pelota llegue arriba lo mejor posible para hacer nuestro juego".

A nivel particular, De las Cuevas espera volver a la alineación titular tras quedarse fuera del once frente al UCAM Murcia. "El jugador siempre quiere jugar. El año pasado tuve la suerte de jugar con todos los entrenadores que hubo, que fueron cuatro, así que no tengo queja. Aquí somos todos importantes, pero nadie imprescindible y toca trabajar para cambiar la situación", ha finalizado el levantino, sabedor de que "este ambiente que se ha creado nos ha hecho más fuertes".