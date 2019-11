Un golpe antes del primer plato fuerte de la batalla judicial del Córdoba CF

La batalla judicial que envuelve al Córdoba CF vive el miércoles su primer plato fuerte dentro de un proceso que los próximos 40 días puede dibujar un panorama muy diferente de la entidad blanquiverde. Pero antes, este martes, ya acumuló otro capítulo después de que la Audiencia Provincial de Córdoba tumbara el recurso de apelación que el club había interpuesto tras la desestimación inicial de la querella por supuesta administración desleal contra el anterior propietario y expresidente, Carlos González.

Este nuevo sobreseimiento por considerar el juez la falta de elemento de ajenidad del patrimonio es el segundo sobre la causa iniciada por la anterior representante legal del club, Magdalena Entrenas. Con el eje principal del contrato blindado al ex director de marketing, Francisco Jiménez, este caso ya fue tumbado el pasado junio por el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba. Ahora, esto supone un frenazo a la estrategia actual del CCF, pero ni mucho menos un portazo definitivo.

Porque, según avanzó la pasada semana el secretario del consejo de administración y abogado de la entidad, Enrique Rodríguez Zarza, y reafirmó a el Día, hay una nueva querella por administración desleal, con mucha más "chicha", según sus palabras, que ya está "admitida a trámite", por lo que pronto "deben empezar las declaraciones". En la misma están incluidos no sólo González, sino su hijo Alejandro, el agente de futbolistas Salva Sánchez, el ex secretario del consejo Andrés Delgado o el ex director de fútbol Álex Gómez Comes, entre otros.

Otra causa, ya con Zarza, admitida a trámite

Pero mientras ese procedimiento se va resolviendo, las citas en los juzgados no cesan. Para este miércoles hay una de las más esperadas por el procedimiento abierto por la denuncia del ex secretario del consejo de la entidad cordobesista, Joaquín Zulategui, por presunta apropiación indebida del presidente y propietario, Jesús León. La causa intenta resolver la salida de 1,6 millones de las arcas del club hacia las cuentas del montoreño, entre los que se incluye el millón de indemnización por la no construcción de la ciudad deportiva del Parque del Canal.

Carlos González acude en calidad de testigo al auto que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Córdoba y su declaración se antoja clave para la resolución. El ex dirigente ha dicho más de una vez que no reconoce haber firmado el anexo al contrato que recogía, supuestamente, tal cláusula.

De momento, a la causa se adhirió hace mes y medio el sindicato de accionistas Minoritarios CCF. Y, aunque pudiera resultar extraño, se adherirá en función de la resolución final, el propio Córdoba. Así lo confirmó Rodríguez Zarza, advirtiendo que llegada la hora tomará "medidas" para velar por la integridad de la institución, por lo que si se demuestra que ese dinero salió de manera ilegal de las arcas pedirá su restitución.

Dos causas más pendientes de gran trascendencia

Para el futuro quedan pendientes aún varias causas más, pero un par especialmente trascendentes: la vista por el recurso al embargo preventivo solicitado por Bitton Sport (Luis Oliver) por 1,8 millones de euros que tiene bloqueada, entre otras, la ayuda al descenso y que no tiene fecha; y la petición de González de una administración judicial cautelar que ponga fin a la etapa de León, ya fijada para el 13 de diciembre.

Unos movimientos que, al margen de tener el fútbol en un triste segundo plano, puede acabar por cambiar de manera considerable la cara a un Córdoba que camina a la deriva, con múltiples embrollos judiciales, gravísimos problemas de liquidez y la amenaza, cada día más latente, de una espantada general que termine por dar al traste con la temporada... o algo más.