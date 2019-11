AFE informa de la situación "más que alarmante" que vive el Córdoba CF

La situación económica que atraviesa el Córdoba CF es "más que alarmante" tras acumular ya, apenas tres meses después de arrancar la temporada, "un volumen de impagos importante" en sus respectivos equipos. Así lo ha denunciado este lunes la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) mediante una carta remitida a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que refleja "su enorme preocupación".

El colectivo, que hace sólo unas semanas se reunió con los miembros del primer plantel blanquiverde en una de sus visitas rutinarias, ha lanzado un comunicado en su página web tras realizar un "seguimiento" en el que constata "la enorme preocupación existente en el colectivo de futbolistas integrantes de la actual estructura deportiva" de la entidad cordobesista.

A pesar de los esfuerzos del club que preside Jesús León por maquillar su delicado momento financiero, con la última puesta en escena del secretario del consejo de administración, Enrique Rodríguez Zarza, que cifró en 4,9 millones la deuda del CCF, la situación empieza a ser insostenible. Y lo peor es que sólo es el inicio de la temporada. La institución abonó en tiempo y forma las mensualidades de julio y agosto -este último ya no a todos sus profesionales-, pero septiembre ya llegó con retraso y aún no está satisfecho del todo, y octubre ya tendría que haberlo sido también, aunque aún no se haya producido.

Ante tal situación, AFE considera "más que alarmante" el problema que ya padecen los integrantes de la primera plantilla, el Córdoba B y el Córdoba CF Femenino -y que también afecta al resto de empleados, deportivos y no deportivos- tras acumular "un volumen de impagos importante que está sumiendo a los y las futbolistas en un estado de especial vulnerabilidad al no estar percibiendo puntualmente el salario".

En la misma nota, AFE pone en conocimiento de la RFEF "los importantes embargos de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social y de algunos ex trabajadores que tiene el Córdoba en el momento actual, lo cual no hace sino agravar la situación planteada". Una falta de liquidez que ya se produjo a final de la temporada pasada, este mismo año, pero que ahora tiene el agravante de llegar en el arranque del curso.

Solicita un informe para valorar la viabilidad del club

En este sentido, la Asociación de Futbolistas Españoles, de acuerdo con los profesionales cordobesistas, ha decidido hacer pública "la acuciante situación" con el objetivo final de que "se pueda lograr una solución satisfactoria para los mismos".

Además, pide al ente federativo "poder conocer a la mayor brevedad mayores detalles respecto a la salud económica de la entidad", aprovechando la información que el Córdoba haya podido transmitir "antes del 20 de septiembre en cumplimiento de la Circular número 22 -Medidas de información y supervisión económico- financiera en las Divisiones no profesionales de Segunda B, Tercera División, Primera y Segunda Femenina" para esta temporada 19-20.

Ante la gravedad del asunto, AFE quiere mediar para que "los deportistas dispongan de toda la información necesaria para valorar la viabilidad real y tomar decisiones". La normativa permite a los profesionales pedir la carta de libertad cuando acumulen tres mensualidades impagadas -algún jugador del filial ya estaría en esta situación-, lo que sin duda abocaría a la entidad a una situación extrema.