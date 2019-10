Zarza: "La deuda real del Córdoba CF es de 4,9 millones de euros"

Otro de los aspectos más interesantes de la larga exposición de Enrique Rodríguez Zarza, abogado del Córdoba CF, ha versado sobre el estado real de las finanzas del club. Desde hace meses, desde el entorno y desde la propia entidad se vienen lanzando distintas cifras, casi siempre distanas unas de otras. Y el abogado de la entidad ha cifrado la deuda real del Córdoba CF en 4,9 millones de euros. Una cantidad más abultada de la que hace apenas un par de semanas admitió el club.

"La deuda real contabilizada del Córdoba CF es 4,9 millones de euros", ha asegurado categóricamente el abogado y secretario del consejo del club cordobesista, que ha añadido que "las cifras que se han facilitado, diciendo que el club está en causa de disolución, son falsas" pues "están contabilizadas a fecha de enero 2019, sin contabilizar una serie de partidas posteriores".

Zarza, que ha asegurado que la semana que viene habrá una comparecencia pública de Fran López, el director financiero del club, ha reconocido que esa deuda figura como "un poco más, son cinco millones y pico, pero tenemos un 1,2 millones a nuestro favor que hay que descontarlos".

Además, de alguna forma ha querido justificar los vaivenes en las informaciones que ofrece el club sobre su estado financiero en base a que "todas las semanas estamos haciendo juicios", por lo que "yo he pedido un informe al director financiero de la deuda real y de la deuda litigiosa, he exigido que todo esté contabilizado al día y dentro de esos litigios, cuáles son de la época de Carlos González y cuáles son de la época de Jesús León, para poder diferenciarlos".

Dentro de esa maraña de compromisos económicos incumplidos, uno de los más preocupantes es la cantidad de deuda concursal vencida, que el propio Córdoba CF fijó en 330.000 euros, ya que podría acabar derivando en la liquidación del club.

Pero esa no es la opinión de Enrique Rodríguez Zarza, pues el abogado granadino cree que "todo el mundo pelea por el muñeco, pero nadie quiere romperlo, nadie va a instar a la liquidación del Córdoba CF porque sería una tragedia, creo que esto son noticias que dan mucha prensa y que son alarmistas, pero es parte de esta trama para crear miedos".

Zarza está convencido de que "todo eso no va a ocurrir" y aunque ha reconocido que "me preocupa que el Córdoba CF deba dinero", cree que "es una preocupación normal", porque "me gustaría que el Córdoba esté bien, saneado y con capacidad financiera, pero no me consta que haya nadie que haya pedido la liquidación o cualquier acción contra el club que pueda ponerlo en peligro".

El embargo de Bitton Sport

En relación a las cuentas del club, con partidas vitales como la ayuda al descenso embargadas por el proceso cambiario que inició Bitton Sport -la empresa de Luis Oliver y Joaquín Zulategui- para saldar unos pagarés vencidos con la entidad blanquiverde, el abogado del club reiteró lo que ya había comentado en otras ocasiones. "Reclaman unos pagarés al Córdoba CF que yo entiendo que no son deuda real del Córdoba CF. Oliver ha mezclado una deuda de Jesús León con una del Córdoba CF", asegura el granadino, que cree que "en un abuso de confianza por parte de Oliver, lió a León para adquirir una serie de compromisos que no correspondían".

Ante eso, Rodríguez Zarza ha asegurado que "como abogado del club, me opongo a que se le pague ni un solo euro porque ese dinero es necesario para terminar la temporada del club", antes de reconocer que "ese embargo es vital para que el club pueda acabar la temporada y ese dinero es del que se jacta que se va a llevar él".

El abogado de la entidad cordobesista ha señalado también que sobre esos algo más de dos millones de euros que reclama Oliver al Córdoba CF "León y Oliver llegaron a un acuerdo privado que disminuía esa deuda y se modificaban los plazos", por lo que avisó de que "como abogado del Córdoba defenderé que no se le pague ese dinero y después pediré los daños y perjuicios pertinentes", ya que cree que "esa deuda va a quedar muy reducida".

En todo caso, pese a mostrarse convencido de que al Córdoba CF le asiste el derecho, el letrado no ha sabido concretar cuándo pueden quedar desbloqueados esos ingresos que el club necesita para subsistir y finalizar la presente temporada. "Dependemos de la justicia, será el juez el que considere los plazos. Pero esperamos que sea cuanto antes mejor porque, si ganamos, la deuda se vería muy reducida y se liberaría la ayuda al descenso, que hoy en día está bloqueada de manera absoluta", ha reconocido.