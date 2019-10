González deja caer el 10 de diciembre como fecha del fin de la era León en el Córdoba CF

El que fuera propietario del Córdoba CF hasta la llegada de Jesús León, Carlos González, respondió a las manifestaciones que realizó el pasado martes el abogado de la entidad blanquiverde, Enrique Rodríguez Zarza. Lo hizo en los micrófonos de Canal Sur Radio, para dejar caer que espera un desenlace favorable a sus intereses con fecha de 10 de diciembre.

"Es muy gracioso, me parece un tío fantástico para el bussiness, lo van a fichar para un programa de showman", comentó González sobre la aparición de Rodríguez Zarza.

El que fuera presidente del Córdoba indicó sobre la denuncia que anunció el letrado con él que "es la segunda que me pone el Córdoba, la primera la archivaron hace dos meses", y afirmó que "son querellas hechas para no pagar, pero pueden poner las que quieran, las que crea que tienen que poner".

De otra de las acusaciones que le lanzó Zarza, la de pagar con dinero del club su seguridad privada, González reconoció que "la empresa del Córdoba me dio seguridad en mi casa durante un tiempo, pero vamos, como hacen el 90% de los presidentes de Primera y Segunda División, no sé qué sorprende eso, quién la va a pagar". A ello, el madrileño indicó que "ese señor lo que tiene que hacer es ir al juzgado si cree que me he llevado dinero".

Cuestionado por su intención de recuperar el control accionarial del club en los próximos meses, González dejó caer un desenlace inminente, sin desvelar en realidad cuál es su estrategia. "Lo único que voy a decir es que el día 10 de diciembre es mi cumpleaños y voy a celebrar, va a ser una celebración bonita. Le digo a la afición que esté pendiente ese día, porque estarán muy contentos", afirmó.

Además, González descartó cualquier tipo de acuerdo con Jesús León para solucionar la actual situación. "Si me siento con el señor León es para que me devuelva las acciones, porque no las ha pagado. Yo no me tengo que sentar con León para nada", espetó.