Una agresión, física y verbal, al colegiado del encuentro y otra acometida fallida con el delegado del Algeciras. Ese fue el triste epílogo que el presidente del Córdoba, Jesús León, puso al partido que su equipo empató el pasado domingo en el Nuevo Mirador ante el cuadro albirrojo (2-2). Así al menos lo recoge el anexo al acta del árbitro extremeño Manuel García Gómez, que tendrá que ser analizado por el Comité de Competición para ver qué tipo de sanción impone al dirigente.

Según apunta el documento, que ha sido desvelado por Canal Sur, Jesús León accedió al túnel de vestuario del estadio a la conclusión del choque y se acercó al colegiado "en actitud chulesca". Tras darle "con su mano" en su "nuca en repetidas ocasiones", el máximo mandatario del CCF se dirigió a García Gómez en los siguientes términos: "¡Es una pena que seas árbitro, te has cagao, te has cagao! Cómo se nota que eres de Badajoz". El anexo recoge también que el presidente "subió el tono de su voz y tuvo que ser retirado por el delegado de campo, al cual intentó sin éxito agredir".

En vista de los actos, que ahora están en manos de los responsables del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jesús León le puede caer una sanción que va de uno a seis meses de suspensión, en función de si el organismo considera su infracción como leve o grave, además de una multa que podría alcanzar los 3.005,06 euros.

Pendiente de la correspondiente sanción

Cabe recordar que el colegiado del choque, el extremeño Manuel García Gómez, no tuvo influencia alguna en el resultado final (2-2), por mucho que su actuación no fuera del todo buena. En su debe destacan el alto número de amonestaciones, hasta diez -incluidas a los técnicos de ambos equipos-, en un encuentro de contacto que no alcanzó al juego brusco y que no tuvo ninguna acción polémica.

Este no es el primer lío en el que Jesús León se mete en los últimos días. El pasado fin de semana, en la previa del choque ante el filial del Cádiz en El Arcángel, unas imágenes desde la grada de Tribuna captaron al dirigente montoreño haciendo una peineta a un aficionado, que luego justificó con unos insultos previos. Días más tarde, el mandatario fue condenado a dos meses de multa por un delito de amenazas al ex secretario del consejo de administración en la etapa de Luis Oliver, Joaquín Zulategui.