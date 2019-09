Andrés Martín recuerda al Córdoba CF: "Las dinámicas malas siempre se pagan"

Hace apenas un año debutó con la camiseta del Córdoba en Segunda División, categoría de la que ahora disfruta con el Rayo Vallecano tras ser traspasado el pasado mes de junio antes de firmar contrato hasta 2024. El buen inicio de temporada de Andrés Martín García (Aguadulce, Sevilla; 1999) le ha valido para ir a la selección española sub 21. Tras jugar contra Kazajistán y Montenegro espera asentarse en el combinado nacional, con el que en un futuro, en categoría absoluta, sueña con "ir a un Mundial". Antes, su primer reto es celebrar el ascenso a Primera con el conjunto vallecano.

Durante una entrevista concedida a Efe, el joven atacante recordó algunos pasajes de la campaña de su estreno en la división de plata, defendiendo los colores blanquiverdes en un curso de contrastes: "Por una parte bien, porque llegaba del filial. Hice la pretemporada con el primer equipo, me quedé, y pintaba bien, pero luego llegaron los cambios de entrenador, no llegamos a encadenar dos partidos seguidos ganando y al final las dinámicas malas siempre se pagan".

Ahí estuvo a su juicio el desenlace final del CCF, aunque no quiso pronunciarse sobre el daño de esa falta de estabilidad pues "los jugadores no decidimos nada, sólo el presidente. Intentamos adaptarnos lo máximo posible a los entrenadores, no se logró, pero luchamos hasta el final cada partido".

Tras el descenso, Andrés Martín firmó por el Rayo, en una operación que parecía cerrada y se alargó más de la cuenta por el presunto interés del Deportivo. Pero sobre eso no quiso pronunciarse el sevillano, que reivindicó su elección: "Si estoy aquí es porque quiero estar, no porque nadie de mi ambiente me haya dicho otra cosa. Me pueden ayudar, pero el que decide soy yo. Es verdad que hubo ofertas de otros clubes, no voy a decir nombres por respeto, pero estoy aquí porque quiero".

El respaldo de Paco en Vallecas

Y ahí, según sus palabras, no influyó el interés personal del técnico Paco Jémez, que le "saludó el día que llegué, me dio la enhorabuena por el fichaje y me dijo que sería uno más". Luego le pidió que tuviera "personalidad, pida el balón y demuestre lo que sé", una receta que por ahora no está siendo mala porque ya recibió la llamada de la selección sub española 21.

"Fue una noticia muy bonita. No me lo creía. Llevaba dos partidos con el Rayo y me lo tomé como algo muy especial", apuntó Andrés, que entre sus sueños tiene "ir a un Mundial con la selección. Mi cumpleaños fue el día que ganó España el Mundial y desde ese día lo tengo claro, pero para conseguirlo hace falta mucho trabajo". Pero está en camino.

Como también lo está, con otro objetivo muy distinto, el Córdoba, al que el punta sigue desde la distancia y al que deseó "toda la suerte del mundo y que vuelvan a Segunda, porque es un club histórico y con la afición que tienen se merecen estar lo más arriba posible".