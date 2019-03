Rafa Navarro: "Nunca puedo decir tras un 3-0 que estoy contento"

El Córdoba CF ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de este miércoles, pensando ya en el partido del próximo domingo ante el Sporting de Gijón. La principal noticia en el regreso al trabajo ha sido ver a Rafa Navarro con todo su grupo de jugadores al completo, una vez que Miguel Flaño ya es uno más, después de sentarse en el banquillo de Almendralejo, aunque finalmente no disputó ni un solo minuto.

A excepción del sancionado Yann Bodiger y de Neftali Manzambi, Navarro contará con todos sus hombres para el choque ante los asturianos. Una circunstancia que a buen seguro propiciará varios cambios en el once inicial que presente el técnico cordobés.

Por un lado, esa pequeña revolución se antoja obligatoria después de la dura derrota de Almendralejo. Además, el regreso de los sancionados la semana pasada, Fernández, Luis Muñoz y Blati Touré, les hace partir con muchas opciones de regresar al equipo titular.

Navarro puntualiza su mensaje

Tras la sesión de entrenamiento, el técnico blanquiverde ha pasado por los micrófonos de Radio Córdoba Cadena Ser, donde ha matizado sus palabras tras el choque de Almendralejo y ha reconocido el mal partido de su equipo. "El domingo no estuvimos al nivel que la categoría requiere y la situación que tenemos. No estuvimos a la altura. Ellos sí sabían lo que se estaban jugando y nosotros no", ha explicado el cordobés.

Además, Navarro ha reconocido que se equivocó al explicar sus sensaciones tras la derrota. "Nunca puedo decir tras un 3-0 que estoy contento. Lo que quise decir es que estaba contento del paso adelante del equipo después de la expulsión", aunque tiene claro que "con 3-0 es imposible que me vaya contento y que ese sea el camino a seguir".

Ahondando un poco en el motivo del mal papel de su equipo, el técnico blanquiverde ha reconocido que no encuentra "explicación al partido realizado", pues hizo "hincapié en que era nuestro partido, un partido clave, y no sé porqué pero no estuvimos a la altura". Navarro es consciente de que no pueden "dar un par adelante y otro atrás porque así no nos salen las cuentas".

Con todo, el preparador cordobesista se ha mostrado convencido de que "si el domingo se quedan los puntos aquí, empezaremos a ver las cosas de otra manera".