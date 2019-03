Rafa Navarro: "En esta línea podemos hacer cosas importantes”

Por raro que pudiera parecer viendo el resultado y el rival que había enfrente, Rafa Navarro acabó el partido ante el Extremadura "contento y satisfecho" por la actuación del Córdoba en el Francisco de la Hera. El técnico blanquiverde achacó a los "dos regalos" de Carlos Abad la derrota ante el equipo azulgrana y se mostró orgulloso porque sus hombres no han "arrojado la toalla" en todo momento.

El preparador cordobés lamentó que "dos goles han sido dos regalos de un equipo que no puede regalar eso", si bien Navarro quiso defender a un Carlos Abad que "en otros momentos nos ha dado muchísimos puntos; estoy contento con su trabajo". "El equipo no ha perdido la cara al partido y estoy contento del rendimiento pese al resultado", insistió el entrenador de Ciudad Jardín, que en la segunda oportunidad ya conoció el amargo sabor de la derrota.

Ante la insistencia por sus palabras, el técnico explicó que su satisfacción se debía a que "no hemos arrojado la toalla". "No ha sido nuestro mejor partido, pero también hemos estado mucho tiempo con un jugador menos, y el equipo al menos ha tenido derroche, que es lo que se le puede pedir".

Rafa Navarro reconoció que en el descanso comentó a Abad que en la acción del segundo gol, "por el minuto que era no se puede jugar el balón ahí, era lanzarlo a una banda y acaba 1-0. No ha tenido su día, pero otros nos ha dado muchísimo", incidió el cordobés, que optó por una línea constructiva pese al palo recibido ante un rival directo que deja a los blanquiverdes hundidos en la posición de colista, con la permanencia ya a nueve puntos.

El preparador del Córdoba admitió que a la conclusión del choque se encontró "un vestuario tocado, pero los jugadores saben que han tenido mala suerte con esos dos errores, también hemos dado dos palos y hemos tenido alguna ocasión, pero si no quiere entrar... Me voy satisfecho del trabajo y de que no han tirado el partido y se han dejado el alma".

Disculpas a la afición

Por último, Navarro quiso "pedir disculpas" al medio millar de aficionados desplazados a tierras extremeñas recordando que "sin esos errores el resultado hubiera sido otro" en el encuentro ante el Extremadura.

Además, el entrenador del CCF quiso mirar el futuro de la temporada con optimismo y advirtió que "esto no se termina hoy y el equipo, en esta línea, puede hacer cosas importantes".