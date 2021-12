Carlos Marín: "No hemos concretado las ocasiones claras que tuvimos"

Carlos Marín, uno de los grandes protagonistas del empate del Córdoba CF en Ceuta, valoró el punto conseguido por su equipo como positivo, teniendo en cuenta la entidad del rival y lo complicado que es sacar los tres puntos del Alfonso Murube.

"Al final veníamos a por los tres puntos, ante un rival directo y en un campo difícil, pero siempre se dice que si no puedes ganar... No hemos concretado las ocasiones claras que hemos tenido y si no se puede ganar, mejor no perder. Nos llevamos un empate y hay que hacerlo bueno ante el Mensajero", reflexionó el portero almeriense tras el encuentro en Ceuta.

Marín vio bien a su equipo en "un partido muy complicado, porque sabemos que ellos aquí en su campo son muy fuertes". "Es el equipo que nos perseguía en la tabla, el partido ha sido complicado, pero arriba no hemos estado finos", añadió el arquero blanquiverde.

Pese a ello, se mostró "contento" por mantener la portería a cero, gracias a una intervención providencial a tiro de Benji en el tramo final del encuentro. Pero no escondió irse con cierto regusto amargo por las ocasiones falladas por su equipo en ataque: "Si hubiésemos concretado las ocasiones arriba, estaba seguro de que nos íbamos a llevar los tres puntos".