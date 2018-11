Más problemas para Curro Torres

A perro flaco todo son pulgas. El Córdoba sigue perdiendo jugadores con una facilidad desesperante en las últimas semanas. Todos ellos por lesión. Una plaga que esta mañana ha alcanzado a Álvaro Aguado. El centrocampista jiennense no fue capaz de finalizar el entrenamiento matutino que se ha llevado a cabo en la Ciudad Deportiva, del que tuvo que retirarse aquejado de una fuerte molestia muscular en el muslo izquierdo. Una dolencia que, a falta de las pertinentes pruebas médicas, amenaza con dejarlo fuera del choque del próximo sábado ante el Elche (El Arcángel, 16:00). De confirmarse su baja para el duelo ante los ilicitanos, Curro Torres tendría ya auténticos problemas para confeccionar no ya el once inicial, sino la convocatoria de 18 futbolistas que recibirán a los de Pacheta.

Tras un lance fortuito en el entrenamiento, Aguado abandonó el terreno de juego con aparentes muestras de dolor y cojeando ostensiblemente. Rápidamente fue atendido por los servicios médicos del club y al cabo de unos minutos enfiló camino del estadio con el muslo izquierdo vendado y hielo para bajar la inflamación. Junto a él se retiró en ese momento Javi Galán, aunque el pacense lo hizo más por una cuestión de precaución.

Pero la mala noticia de la lesión de Álvaro Aguado, al que el club realizará pruebas para conocer el alcance exacto de su dolencia, no fue la única que dejó la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva. Porque sobre el césped de las instalaciones de Camino de Carbonell tampoco se pudo ver a Javi Lara, Sasa Jovanovic y Luis Muñoz. El serbio, que cayó lesionado ante el Cádiz, era una ausencia prevista, junto al montoreño, cuyos problemas llegaron en la segunda jornada con Curro Torres al mando.

Pero la presencia del central malagueño sí que era algo más probable, pues afronta ya la recta final de la recuperación de su lesión, aunque el hecho de no ejercitarse todavía con el grupo hace que su presencia en el partido del sábado siga estando más que en entredicho. El zaguero cedido por el Málaga se ejercitó en solitario en El Arcángel, con la idea de seguir quemando plazos y poder sumarse cuanto antes a un grupo que anda escaso de efectivos.

Alfaro, Andrés Martín y Jaime Romero, al margen

Porque lo cierto es que la lista de bajas del cuadro blanquiverde empieza a parecerse ya a un parte de guerra. Al margen de los ya mencionados, Aythami Artiles tampoco jugará ante el Elche, en su caso por sanción. Y a esas ausencias habrá que sumar con casi total seguridad a alguno de los futbolistas tocados. Tal es el caso de Andrés Martín, Alfaro y Jaime Romero. Los tres trabajaron en la Ciudad Deportiva al margen del grupo, y su presencia ante el Elche tampoco está nada clara, aunque ninguno está descartado.

Andrés se retiró lesionado hace dos semanas del partido en el que volvía al filial, con molestias musculares en la espalda que desde entonces le tienen en el dique seco. Jaime Romero, que cayó antes de los diez primeros minutos en el duelo ante el Cádiz, todavía no está a punto y, aunque ya pisa campo, podría perderse también el encuentro del próximo sábado en El Arcángel. Y Alfaro, por último, sigue poniéndose a punto tras perderse varias sesiones de la pasada semana por un golpe en la parte lateral externa de su rodilla derecha.

Un problema creciente

Con semejante panorama, Curro Torres empieza a ver como sus primeros pasos como entrenador del Córdoba se ven seriamente comprometidos por las diferentes dolencias que arrastran algunos de sus jugadores. De hecho, para el partido del sábado ante el Elche, el técnico cordobesista tendrá (salvo sorpresa de última hora), la baja segura de los dos centrales en teoría titulares (Aythami y Luis Muñoz), de los dos volantes que más han participado desde el inicio (Álvaro Aguado y Javi Lara), y de los dos extremos natos con los que cuenta la plantilla (Sasa Jovanovic y Jaime Romero). Seis ausencias muy llamativas y que no serán las únicas, pues Alfaro y Andrés Martín podrían elevar hasta ocho el número de bajas si no consiguen dejar atrás durante los próximos días sus problemas.

Una serie de contratiempos con los que Curro Torres tendrá que lidiar y que se unen a la delicada situación deportiva del equipo, necesitado de sumar puntos como sea y cuanto antes para no empezar a quedar descolgado de la lucha por la permanencia. Sobre todo porque el Elche es un rival directo y tiene cuatro puntos, el mismo déficit que acumulan los blanquiverdes tras estas primeras 15 jornadas del campeonato de LaLiga 1|2|3.