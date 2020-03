Coronavirus en Córdoba: Pepe Reina confirma que le ha tocado pasar "el bicho"

La crisis por la expansión mundial del coronavirus ha llegado al Reino Unido, donde el primer ministro, Boris Johnson, decretó el lunes tres semanas de confinamiento. Una etapa de aislamiento que comenzó hace ya 15 días para el cordobés Pepe Reina, al que también ha visitado "el bicho" en los últimos días. El cancerbero del Aston Villa reconoce, sin embargo, que ya se encuentra "fenomenal" en su casa de Birmingham, donde vive con su mujer, sus cinco hijos y sus suegros.

En una entrevista concedida a El Partidazo de Cope, Pepe Reina admite que "ya era hora" de que el Reino Unido ordenada el confinamiento de su población para intentar frenar la expansión del covid-19. Y admite que, a falta de confirmación oficial, "todo apunta" a que ha estado contagiado: "Esta última semana me ha tocado pasar a mí el bicho, atrás queda, pero ha sido una semana distinta, de tener más precauciones para no contagiar a quien vive conmigo"..

El cordobés ha explicado que en su país de residencia "test no se hacen salvo que estés muy mal, pero los síntomas han sido de ello: Tos seca, como si me fuera pasado un AVE por encima... Todo parece indicar que sí, aunque no lo sé a ciencia cierta, pero dos o tres días chungos los hemos pasado. Pero ya me encuentro fenomenal y ahora a seguir tomando las precauciones necesarias". Su mujer, la también cordobesa Yolanda Ruiz, también "estuvo dos o tres días de bajón y quizás lo haya pasado, pero ya está atrás", ha incidido.

Reina ha indicado que las comodidades de su domicilio, en una zona residencial de Birmingham, le harán "mucho más llevadero" el obligado confinamiento, pues "tenemos cierta libertad de movimientos para poder hacer cosas y actividad física". De la misma manera, ha puntualizado que su padre, el mítico guardameta Miguel Reina, "sale un par de veces a la semana como mucho, pero está en casa como buen ciudadano".

Y por ahí pasa combatir al coronavirus, por seguir las directrices marcadas por las distintas autoridades sanitarias y gubernamentales. "Todo pasa por ser ciudadanos de bien y respetar las normas, y cuanto más estrictos seamos, más rápido pasará todo. Hay que ser consecuentes. Todo pasa por quedarnos en casa y hacer muy severo el confinamiento", ha insistido Pepe, que sigue "muchísimo" la actualidad de España e Italia, el país que más está sufriendo los efectos del covid-19 y en el que ha residido en varias ocasiones, ya que "hay muchísima gente cercana que lo está pasando mal".

Es por eso que en estas circunstancias, el internacional español tiene claro que "el fútbol pasa a un segundo plano" porque lo más importante es "el bienestar de la humanidad tras lo que ha liado este puto virus". "No sé ni lo sabe nadie si volveremos a jugar, es difícil plantearse fechas y plazos, toca ser prudente; entiendo que hay muchísimos intereses, pero como el fútbol hay otros aspectos de la economía que se van a resentir", argumenta el cordobés, que no aboga por un retorno de las competiciones a puerta cerrada porque "el fútbol es un deporte que la gente tiene que disfrutar, no tiene sentido jugarlo sin gente".

Por último, Pepe Reina ha querido dar valor a esos otros "héroes" que, sin tener una posición "privilegiada" como él mismo, tienen que convivir con este confinamiento. "Pienso en los que viven en pisos de 70 metros cuadrados con niños; ellos sí le están echando muchos cojones y están aguantando estoicamente. Es jodido pero en estos momentos es lo que toca hacer", ha comentado el meta, que se muestra convencido de que "de esto vamos a salir fuertes y más unidos porque somos un país de raza que en momentos difíciles nos damos la mano".