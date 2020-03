Mapa del coronavirus en Córdoba: La pandemia se expande por más de 30 municipios

El virus SARS-CoV-2 continúa su avance por la provincia de Córdoba, con casos de nuevos positivos que afloran a diario en numerosas localidades, de manera que son ya 33 los ayuntamientos que han confirmado contagios. Esto es, el coronavirus está ya presente en el 41% de las localidades, lo que da cuenta del avance soterrado durante días y de la necesidad de quedarse en casa como único cordón sanitario, como advierten las autoridades médicas.

Los últimos en incorporarse a esta lista han sido Montoro, Cañete de las Torres, Iznájar, Aguilar de la Frontera, Villanueva del Rey y Palma del Río. Con este último, todos los municipios cordobeses de más de 20.000 habitantes cuentan con positivos confirmados: Lucena, Puente Genil, Montilla, Priego de Córdoba y Cabra.

En el mapa que acompaña a estas líneas aparecen todas las localidades que han podido confirmar casos positivos. Son, según el recuento realizado por este periódico, al menos 33: Córdoba capital, Lucena (12), Puente Genil (10), Montilla (9), Rute (8), Montemayor (6, uno fallecido), Belmez (5, uno fallecido), Fernán Núñez (4), Cabra (6, uno de ellos con alta), Hinojosa del Duque (3), La Carlota (3), Priego de Córdoba (3), Palma del Río (2), Peñarroya-Pueblonuevo (2), Baena (2), Castro del Río (2), Encinas Reales (2), Montoro (2), Iznájar (2), Villanueva del Duque (2, con un alta), Almedinilla (1 fallecido), Pozoblanco (?), Espejo (1), Villanueva de Córdoba (1), Villanueva del Rey (1), Santaella (1), Cañete de las Torres (1), Aguilar de la Frontera (1), Villafranca (1), La Rambla (1), Posadas (1), Torrecampo (1) y Villa del Río (1).

Malestar por la falta de datos oficiales

En toda esta vorágine, la alcaldes de Palma del Río, Esperanza Caro de la Barrera, ha sido la primera regidora en verbalizar públicamente un problema común a todos, las dificultades que están encontrando los alcaldes para tener acceso a los datos concretos por municipios. Esto la llevó a emitir el fin de semana un comunicado mandando un mensaje de serenidad a la población, pues la Delegación del Gobierno de la Junta, que mantiene la interlocución con los regidores, no confirmaba ningún caso. Ayer, y pese a que esa notificación oficial seguía sin llegar, el Ayuntamiento aseguró que sí hay un positivo.

“Soy la primera interesada en informar a la ciudadanía de la presencia de este virus en Palma del Río, porque considero que es la mejor forma de prevenir”. “Me he vuelto a poner en contacto con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba [Antonio Repullo], y nuevamente me he dicho que no le consta”, explicó en un comunicado. En concreto, le demandó “que vuelva a comprobar sus fuentes, pues puede haber algún error en la transmisión de los datos, dado que efectivamente las fuentes sanitarias confirman que hay una persona que ha dado positivo en el test”.

La respuesta de Repullo a la alcaldesa, según la cronología publicada por esta, ha sido que, dado que la persona está hospitalizada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, es posible que estadísticamente haya sido considerada como un caso correspondiente a la capital en lugar de atribuirse a Palma del Río.

Ayudas en Iznájar

Como en Palma del Río, el regidor iznajeño, Lope Ruiz (PSOE), ha lamentado que no conocen más datos concretos sobre esos primeros positivos en la localidad debido a las dificultades para acceder a la información oficial. En cualquier caso, Ruiz llamó a la “calma” a sus vecinos y les pidió que sigan mostrando la actitud “ejemplar”.

Mientras tanto, el Ayuntamiento prosigue con las medidas adicionales que está llevando a cabo al margen de los recursos implementados por el Gobierno de España. Durante el fin de semana, haciendo uso de tractores, operarios y voluntarios han procedido a desinfectar las calles de las 19 aldeas que conforman el municipio y las vías principales de Iznájar. Además, Lope Ruiz confirmó que el Consistorio ya ha tomado la determinación de destinar unos 200.000 euros del presupuesto municipal para ayudar a las empresas y comercios locales, así como a las familias que se están viendo más afectadas.

El alcalde de Cañete se pone serio

En Cañete de las Torres, hubo comunicado oficial: “No son buenos días. Tenemos el primer caso de coronavirus”, anunció por la mañana el alcalde, Félix Romero (PP). A través de Facebook, pidió “que se evite todo tipo de rumores y comentarios sobre la identidad de las personas” y que sean “estrictos” a la hora de “no salir de casa”. “Se compra una vez a la semana o dos, pero no vamos y venimos a los establecimientos públicos a diario”, aconsejó.

También solicitó a los establecimientos, “a todos”, una reducción en los días de apertura. Su propuesta es abrir los martes, jueves y sábados y permanecer cerrados el resto. Avisó, además, de que la Policía Local ya tramita sanciones, pues ha demandado que haya “tolerancia cero”.

Con informaciones de Rafael Cano, Manuel González, Ernesto Mauriz, Rafael Morales y Antonio Rodríguez.