Córdoba CF - Málaga CF: el partido en cinco claves

El Córdoba CF recibe este domingo al Málaga (El Arcángel, 16:00), un rival directo por el mismo objetivo: retornar al fútbol profesional. Los blanquiverdes, segundos clasificados, tienen cinco puntos de renta sobre los malacitanos, cuartos en la tabla, por lo que este encuentro, a falta de cinco jornadas para la conclusión de la fase regular, puede aclarar el panorama a los de Iván Ania si ganan a los de Sergio Pellicer en una cita de alto voltaje.

¿Mismo once inicial?

Tras vencer en la anterior jornada al Intercity (0-2), el Córdoba CF no modificará su once inicial ante el Málaga. A expensas del último entrenamiento, Iván Ania cuenta con todos sus jugadores, por lo que tiene mimbres de sobra para disponer de un equipo titular de garantías. No obstante, el técnico de Oviedo podría plantar alguna alternativa en el centro del campo o la delantera.

Sin grandes cambios en defensa y en la mediapunta, Iván Ania debe apostar por el regreso de Álex Sala o la continuidad de Isma Ruiz para acompañar en el doble pivote a un incuestionable Diarra. Por otro lado, habrá que ver si el de Oviedo sigue confiando en Toril o es el turno de la vuelta de Casas, máximo goleador de los blanquiverdes hasta el momento. En La Rosaleda, el delantero balear, que completó un buen encuentro ante el Intercity pese a no marcar, fue el titular.

Dinámicas positivas

Los dos equipos llegan con dinámicas positivas. El Córdoba CF, a pesar de sumar más puntos a domicilio que en El Arcángel, busca reencontrarse con el triunfo ante su afición tras el fiasco ante el Alcoyano, su único revés en los últimos tres meses de competición. Además, llega de nuevo crecido de moral tras imponerse al Intercity fuera de casa.

Por su parte, el Málaga, a pesar de que lleva tres empates seguidos, acumula diez partidos sin perder de forma consecutiva, en los que dejó en ocho su portería a cero. Además, el cuadro malacitano se presenta en El Arcángel siendo el tercer mejor visitante, por lo que los blanquiverdes deben estar finos de cara a puerta ante la que es la mejor defensa de la competición -solo encajó 21 goles-.

Manejar los tiempos del partido

Una de las claves del partido estará en saber manejar los tiempos del mismo. El Córdoba irá a por la victoria para afianzar la segunda plaza. Los blanquiverdes, con un triunfo, se colocarán con ocho puntos de renta respecto a los malacitanos cuando queden 12 solo en juego. Además, el goal average será para los de Iván Ania, por lo que es una jornada clave para dar ese importante paso, aunque también deben estar pendientes de lo que haga el Ibiza ante un Antequera que apura sus opciones de pelear por el play off.

Por otro lado, una victoria del Málaga en El Arcángel acercará a los de Pellicer al Córdoba CF y todo se apretará más a falta de cuatro citas. Además, dependiendo también de lo que haga el Ibiza en El Maulí, podrá dar un paso adelante en la tabla. De hecho, un revés ante los de Iván Ania y un triunfo del Ceuta en Murcia dejaría a los malacitanos con solo tres puntos de ventaja respecto a los caballas, que entrarían de lleno en la pelea por dar otro salto en la clasificación.

Precedentes equilibrados

Los precedentes entre el Córdoba CF y el Málaga en El Arcángel están muy equilibrados. Hasta el momento, los blanquiverdes ganaron tres encuentros y perdieron dos, mientras que tres citas acabaron en tablas. De hecho, el último envite en el coliseo ribereño entre ambos conjuntos, que fue en la temporada 18-19, la última en Segunda División de los cordobesistas, acabó con empate (1-1).

En la 16-17, el Córdoba CF ganó 2-0 al Málaga en una eliminatoria de Copa del Rey que fue blanquiverdes tras vencer 3-4 también en La Rosaleda. Eso sí, la última victoria malagueña en El Arcángel fue hace nueve temporadas, en la 14-15, cuando vencieron por 1-2. Sin embargo, en la 07-08, los cordobesistas vencieron por 2-1, remontando un 0-1 adverso con goles de Arthuro y Pablo Ruiz.

Ambientazo de otra categoría

Otro punto a tener en cuenta en el duelo del domingo entre el Córdoba CF y el Málaga es el gran ambiente que se va a vivir en El Arcángel. Sin localidades desde el pasado miércoles, el coliseo ribereño acogerá la mejor entrada de la presente temporada. Una fiesta del fútbol andaluz en la que los abonados cordobesitas tuvieron la oportunidad de sacar cinco entradas.

Por su parte, más de 1.600 malagueños estarán presentes también en Córdoba para animar a su equipo, lo que dará un plus extra a un envite de altos vuelos. Una cita con mucho en juego con dos aficiones entregadas y con el play off a la vuelta de la esquina. De hecho, puede darse que ambos equipos se crucen de nuevo en esas eliminatorias de ascenso.