La Gala del Turismo rinde homenaje a las empresas, personalidades y enclaves más destacados de Córdoba en 2023

El Teatro Góngora ha acogido la tercera edición de la Gala del Turismo en Córdoba este martes, Día Mundial del Turismo. Se trata de una cita que pretende distinguir el trabajo de las empresas, personalidades y enclaves patrimoniales por su contribución en uno de los sectores más importantes para la economía cordobesa. Este año la Ermita Suites, Zumaya Ambiente Creativo, Antonia Alcántara, Juana Martín, el yacimiento arqueológico de Medina Azahara, Paco Morales y Vicente Amigo han recibido el reconocimiento especial por hacer de la provincia "uno de los destinos turísticos de interior más consolidados" de España.

La gala, organizada por la Delegación de Turismo del Ayuntamiento cordobés, ha recibido a numerosas personalidades del sector, de la política y de la cultura de la ciudad. Ha sido el delegado del área, Daniel García Ibarrola, quien ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "ahondar en el importante valor social, cultural, político y económico que tiene este sector" en la ciudad, y ha aprovechado para agradecer el trabajo del tejido empresarial durante estos años, sobre todo los más complicados por la pandemia. "Gracias, de verdad, por ese esfuerzo en ocasiones titánico. Sabéis que el Ayuntamiento de Córdoba es un aliado vuestro en ese camino de recuperación y crecimiento, y así lo seguirá siendo", ha resaltado el edil.

Un encuentro como este, sin embargo, también es propicio para la reflexión. El concejal ha recordado que "no todo está hecho" y ha mencionado el diálogo como el camino "hacia dónde debemos andar", tanto con el resto de instituciones como con los empresarios. "Para nosotros es muy importante este punto, porque las acciones aisladas pierden eficacia", ha enfatizado, y ha aprovechado la presencia de la Junta y de la Diputación para afirmar que "hay que aprovechar las sinergias y el trabajo conjunto y con ambasinstituciones vamos a ir de la mano, porque no tiene sentido romper lazos que sirven para atar una gestión más fuerte orientada siempre a ampliar y afianzar la rica y variada oferta turística que tiene Córdoba".

También se ha dirigido a los empresarios: "Vuestra experiencia y vuestras demandas serán la base que nos servirá en la toma de decisiones, seguro, que más acertadas". Para García Ibarrola "hay sectores emergentes que precisan de una promoción específica, como es el caso del turismo gastronómico, el turismo de congresos o el turismo de naturaleza, sostenible y accesible, y en ello hemos puesto esfuerzos, con fuertes campañas de promoción en aquellos destinos donde podemos afianzar nuestra marca y captar así visitantes".

"Queremos que quien esté planeando un viaje decida venir a Córdoba por su atractiva oferta y, cuando llegue aquí, lo haga con todo un paquete de visitas y servicios ya contratados como medio para revitalizar el sector", ha sugerido el edil como medida para hacer crecer las pernoctaciones y el gasto medio.

Los premiados

La Ermita Suites se ha llevado el premio de Innovación al Turismo por ser el único hotel-monumento de Córdoba y destacar por ser un enclave que fomenta la accesibilidad.

El premio Turismo Sostenible ha sido para Zumaya Ambiente Creativo, que viene realizando "una magnífica labor" en el desarrollo y estudio de actividades relacionadas con el medio ambiente. Nació en 2005 y se encarga de desarrollar proyectos destinados a la mejora ambiental, la sensibilización, el conocimiento y el disfrute del patrimonio histórico y natural.

Antonia Alcántara ha recibido el premio a la Trayectoria Profesional. Es la directora territorial de Hammam Al-Andalus y su trayectoria ha estado ligada a la de este establecimiento, que cumple 25 años siendo un emblema del turismo en la ciudad. Alcántara ha asegurado sentirse "muy orgullosa" del trabajo de la empresa y ha hecho un llamamiento al sector para "unirse" con las administraciones para aumentar la calidad del turismo en Córdoba.

Juana Martín ha recogido el premio a la Promoción Exterior. A nadie se le escapa que la diseñadora cordobesa es uno de los buques insignia de la moda y que lleva el nombre de la ciudad allí por donde va, contribuyendo a hacer crecer la marca Córdoba. Martín ha dicho al respecto que lleva la marca Córdoba desde hace 25 años: "Está en mi ADN, es donde he nacido, puedo moverme por todo el mundo, pero en mi tierra me quedo, después de tantos años sigue siendo responsabilidad, es algo que no me cuesta".

El yacimiento arqueológico de Medina Azahara ha sido galardonado con el premio Patrimonio de la Humanidad. Es una de las señas de identidad de la oferta turística cordobesa y, además, en breve abrirá el Salón Rico, lo que hará aún más atractivas las visitas a este enclave.

El chef Paco Morales ha sido distinguido con el premio Córdoba Patrimonio Gastronómico. El chef dos estrellas Michelin es "el paradigma de la gastronomía y un embajador por excelencia de nuestra ciudad". Para Morales, en Córdoba "tenemos un concepto muy claro de gastronomía, hay sitio para todo, hay mucha diversidad y mucha buena cocina". El chef aboga por poder mejorar las condiciones laborales del sector, que suelen ser precarias, tanto para ellos como para sus trabajadores.

Además, a Vicente Amigo se le ha entregado un reconocimiento especial por su gran labor como embajador de Córdoba allá por donde va con la maestría de su guitarra.