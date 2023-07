Eva Contador: "La mejor forma de ayudar a alguien es evitando que entre en exclusión social"

Eva Contador nació en Badajoz en 1969. Es madre de tres hijos con discapacidad, por lo que se ha implicado en distintas asociaciones que ayudan a personas con parálisis cerebral o con algún tipo de discapacidad. En el último mandato de José María Bellido fue teniente de alcalde de Servicios Sociales y Mayores y, en este, repetirá en las mismas delegaciones y se encargará del macroárea de Derechos Sociales.

- Es una de las pocas concejalas que repite delegación, ¿Cómo afronta el nuevo mandato?

- Con mucha ilusión, el seguir con las mismas delegaciones te da una realidad y una continuidad que no tienes si te cambian de área, entonces puedes seguir trabajando en los proyectos que tenías y que tú mismo has ideado, que tú has parido. Es un reto muy grande porque Servicios Sociales es una delegación muy amplia y con pocas alegrías, por las circunstancias de las personas con las que trabajamos, que están en exclusión, pero siempre hay algo positivo que contar.

- ¿Qué quedó pendiente del anterior mandato?

Yo fui cerrando casi todos los episodios que estaban abiertos. En Servicios Sociales quedaban por cerrar los tres proyectos Edusi, que han sido proyectos complicados, la cocina del centro la Foggara, que en principio era un proyecto muy bonito para la formación en un barrio desfavorecido, pero nos encontramos con que quizás no se hizo conforme tenía que ser, entonces estamos intentando buscar un proyecto bueno e ilusionante para el barrio. Ha habido mucha maraña en ese proyecto, hubo que hacer instalación de gas natural, que no había suministro, pequeñas cosas que parecen sin importancia pero que han hecho que se dilate en el tiempo. Luego tenemos el centro de emergencia habitacional, un proyecto que ha dado problemas en la ejecución de la obra, pero ya por fin está recepcionada y ahora estamos sacando los pliegos para el mobiliario. El tercero es lo que llamamos la casita, se trata de un inmueble que tenía el Imdeec al lado del centro de acogida municipal y que está ya recepcionado y terminándose de amueblar, la idea es hacer una zona para extutelados, para que puedan seguir formándose o buscando trabajo.

- De los proyectos que llegaron a buen fin, ¿cuál es el que más destaca?

- Una de las cosas que hemos querido es darle un aire nuevo a Servicios Sociales. Vamos a seguir atendiendo a las familias que lo necesitan, pero entendemos que la mejor forma de ayudar a alguien que está en puertas de estar en exclusión social es evitar que entre y que si entra, pueda salir. Con el plan Innova, que son ayudas para la innovación, venimos a buscar dar la caña y no el pescado, formar a las personas en un oficio, los tradicionales y aquellos que los empresarios nos están demandando. A las puertas de los Servicios Sociales llegan empresarios diciendo que les hace falta soldadores, montadores de placas fotovoltaicas... vienen demandando y conforme a eso intentamos que se puedan formar y está teniendo mucho éxito. Los proyectos son de los 100.000 euros para cada entidad y lo importante es que está recayendo en la ciudadanía y haciendo que las familias salgan de los Servicios Sociales.

- ¿Qué objetivos se ha marcado para los próximos cuatro años?

- Yo siempre digo que soy una delegada que quiere tener menos personas en mi delegación, como usuarios, trabajamos día a día para que el número de usuarios disminuya. Con la pandemia ha sido complicado, pero los dos últimos años, mirando sobre todo a la gente joven, que si se acostumbra a depender de un subsidio luego es muy complicado salir de allí, que vean que hay futuro, que pueden alcanzarlo, es abonar el campo para el futuro de Córdoba.

- Con el cambio en las delegaciones ahora es responsable de un área mucho más grande, ¿ha cambiado mucho el trabajo?

- Todo lo que tiene que ver con el área social está bajo mi tutela ahora, se trata de tener una persona que puede hacer una mirada objetiva para ordenar el trabajo.

- ¿Cuál es el principal problema de Córdoba en al área?

- La exclusión social, tenemos tres barrios pobres, alegrarnos es complicado pero antes teníamos cinco y ahora tenemos tres, vamos saliendo de ese ranking, es importante por lo menos no estar entre los diez primeros y eso es complicado porque no hemos entrado ahora, llevamos muchos años ahí. Ahora mismo, con la crisis, la familias que se están incorporando a los Servicios Sociales son distintas, muchas son trabajadoras, la familia de exclusión social usuaria habitual sabe cuál es el recorrido, dónde tiene que tocar la puerta, si le corresponde una ayuda, está cubierta en lo básico. Hay muchas familias que tal y como está todo, el precio de la luz, el alimento y el alquiler, ahora no llegan y no saben que pueden tocar las puertas de los Servicios Sociales, ni saben el procedimiento a seguir. Hicimos un paso importante, el restructurar el porcentaje con el Iprem para que otras familias puedan acceder a las ayudas al alquiler.

- Y los mayores... ¿Cómo está su situación?

- Yo siempre digo que la de los mayores es una delegación que me da muchas alegrías, los mayores en Córdoba son pilas alcalinas, no paran, están continuamente inventando, ideando y son muy activos, les gusta mucho participar en todas las cosas que se hacen. Como delegada, las mayores alegrías que me he llevado han sido con ellos. Ahora mismo los centros de participación ciudadana están abiertos, tenemos uno en cada distrito y en las barriadas periféricas también, con menos actividades por el calor, pero siguen abiertos para las personas que no tienen aire acondicionado en su casa y quieren pasar las horas de mayor calor y socializar. La Semana del Mayor ha sido también un éxito, ha ido duplicando la asistencia y ellos están encantados, estamos consiguiendo que visiten toda la ciudad, que muchos vean la Mezquita por primera vez, que sepan que lo mejor que hay en la ciudad también es para ellos.

- La soledad es un tema que siempre surge en este ámbito...

- Una de las cosas principales donde ponemos más ahínco es en llenar de contenido los centros de participación activa, es muy importante que los mayores sepan que hay otros que se están reuniendo. Tenemos un listado de mayores que sabemos que viven solos, nos ponemos en contacto con ellos para asegurarnos de que están siendo atendidos y tienen lo básico. Muchos desconocen que tienen los centros, es importante publicitar y darle visibilidad, es una de las tareas que me puse en el mandato anterior, creo que hemos aprobado y me gustaría sacarlo con matrícula de honor. Hemos conseguido triplicar en el último año la cantidad de mayores que se apuntaban, hasta el punto de que hubo algún mes que llegamos a sacar el doble de los que se habían apuntado en todo 2018. Son mayores pero no son personas desechables, tienen su vida y muchos están haciendo cosas que no han podido hacer nunca.

- ¿Se podrá hacer el estudio que prometió el PP para saber cuántos mayores solos hay en la ciudad?

- Hay dos cosas que me gusta recalcar, el programa de los mayores centenarios es una forma de agradecer a los mayores de Córdoba y para muchos de ellos es la última alegría. El poder ir, soplar las velas con ellos, que sepan que su Ayuntamiento los recuerda pero, además, es una forma de testear los mayores en soledad. Es muy fácil hablar de hacer cosas para paliar la soledad, pero ¿Cómo sabes que está en soledad? Está en su casa, no sale, en los Servicios Sociales no tenemos una varita mágica ni una bola de cristal, no podemos saber si alguien está en indigencia si nadie lo cuenta, si no son usuarios, no vamos casa por casa. Es importante que la familia, los vecinos, la gente que los rodea, quien los cuida, que nos lo hagan saber.