El Córdoba CF tiene un plan para la explotación y mejora de El Arcángel a corto plazo

El Córdoba CF aguarda pacientemente a que la cesión de El Arcángel sea una realidad para avanzar ejecutar el plan en el que la entidad trabaja desde hace meses. Las primeras actuaciones sobre la instalación se prevén en materia de mantenimiento, aunque el club tampoco esperará demasiado para explotar todas las opciones que las condiciones impuestas por el Ayuntamiento le permiten en material comercial.

La principal forma de ingresos en ese sentido es el nombre comercial de El Arcángel, posibilidad recogida en las condiciones del pliego de cesión y una de las vías que el club quiere tener cuanto antes cerradas para tener una contraprestación económica que le ayude a enjugar en buena parte los gastos que el uso de la propia instalación genera.

Sobre este tema se pronunció Antonio Fernández Monterrubio en el acto de firma de un acuerdo con ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos). "Hemos cumplido con el trámite administrativo de concurrencia pública y hemos presentado nuestra oferta. Entendemos que cumplimos todos los requisitos pero ahora tiene que ser el Ayuntamiento el que haga la adjudicación, que esperamos que sea lo antes posible. Estamos viendo distintas actuaciones en la línea comercial, porque hasta ahora la situación surrealista que teníamos con el estadio no nos permitía hacer esas actuaciones", confirmó el CEO del club blanquiverde.

"También intentaremos de una manera rápida acometer algunas urgencias que tenemos en cuanto a mantenimiento de la instalación, porque todos los que vais a El Arcángel veis cómo están. En la medida de lo posible, y todas las temporadas, iremos dedicando ciertos remanentes a esos mantenimientos", añadió sobre esas obras que se esperan de manera inminente en el estadio y que deben permitir al club cumplir con ciertas normativas de seguridad que ahora mismo no se cumplen. En este sentido, el club hace tiempo que elaboró un informe del estado de El Arcángel para hacerlo constar antes de concurrir a su cesión.

Monterrubio también se refirió a la Ciudad Deportiva y a los avances que el club ha hecho en esa idea de tener una propia, ya expresada desde hace tiempo por los responsables de la entidad. "En cuanto a la Ciudad Deportiva estamos estudiando diferentes posibilidades, pero no tenemos una decisión tomada al respecto", aseguró.

El Córdoba CF, su cantera y la futura Ciudad Deportiva

"La hoja de ruta era regularizar la situación de El Arcángel, trabajar en paralelo el proyecto de futuro de El Arcángel, porque es obvio que necesita grandes inversiones y no solo pequeñas obras que se acometerán rápidamente y, después, el tema de la Ciudad Deportiva. Para mí es una prioridad porque tiene una incidencia directa en el resultado deportivo, no solo del primer equipo, también de nuestras categorías inferiores. Ahí también tenemos un largo camino de mejora", reconoció.

Hablando de cantera, al CEO del Córdoba CF se le preguntó también si el club tiene previsto reducir el presupuesto que dedica a las categorías inferiores. "No tenemos intención de reducir el presupuesto de cantera. Ahora mismo trabajamos en dos líneas distintas, porque no sabemos en qué competición estaremos el año que viene. Los planteamientos económicos son distintos, no solo por la categoría, también por los requisitos que impone una Segunda División. Para mí la cantera no es un gasto, es una inversión. Vamos a intentar poner recursos. La cantera está dentro del verde y es una parte importante, porque no se vive solo del primer equipo. Eso sí, hay que hacer muchos cambios", explicó.