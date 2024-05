El Córdoba CF buscará beneficiar a sus socios con las entradas para el 'play off' de ascenso

A una semana de que finalice la temporada regular en Primera Federación, y con los objetivos deportivos ya cumplidos por parte del Córdoba CF, el club se afana en preparar todos los aspectos que conciernen al play off de ascenso. Uno de ellos, importante además, es el asunto de las entradas para el partido (o los dos partidos, si pasa la primera ronda) que disputen los blanquiverdes en esas eliminatorias. La premisa del club, expresada por su CEO, es la de beneficiar a los abonados.

En el acto de la firma de un acuerdo con ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos), Antonio Fernández Monterrubio aseguró que en el club ya están "estudiando distintas posibilidades" para gestionar ese asunto de las entradas para los partidos del play off de ascenso a Segunda División. "No queremos salirnos demasiado de la línea que venimos trabajando durante toda la temporada. Aquí lo primero es lo deportivo. Lógicamente, con la decisión que tomemos nuestros socios serán beneficiados claramente, porque primero están ellos y luego el resto del público", aseguró.

En ese sentido, cabe reseñar que el Córdoba CF no incluyó dentro del abono de la presente temporada los partidos que su equipo pudiera disputar más allá de la fase regular, por lo que es de esperar que los abonados tengan que adquirir un suplemento para acudir a los partidos en El Arcángel del play off de ascenso. Sin embargo, en el club tratarán de que los abonados salgan siempre beneficiados y se da por hecho que pagarán menos, si es que el club así lo termina decidiendo, que el público general.

La posible renovación de Iván Ania en el Córdoba CF

Otro asunto relativo a la actualidad deportiva del club que trató Monterrubio es la posible renovación de Iván Ania, a la que el técnico se mostró predispuesto recientemente, siempre y cuando no se produzca un ascenso que activaría su continuidad de manera automática y sin necesidad de hablar nada al respecto. "La situación con Iván Ania está perfecta. Nos va a llevar a cumplir un objetivo y eso está firmado en un contrato. Si por alguna circunstancia eso no ocurriera, Iván y yo hemos tenido ya una conversación privada en la buena sintonía que tenemos. Sabemos que él está contento y nosotros lo estamos con él. Él tampoco tiene muchas ganas, ni yo, de mover este tema, porque no es el momento. Él está tranquilo y nosotros también, así que perfecto", aseguró muy confiado Monterrubio.

En la búsqueda de ese ascenso a Segunda División, otro tema que se ha tratado con la plantilla ya es el de las primas por conseguir el objetivo, algo que el CEO del conjunto blanquiverde aseguró que está ya firmado: "Las primas están pactadas hace bastante tiempo. Es lo habitual, ellos hacen las cosas fáciles y en el club se hacen también fáciles. Es un acuerdo que está hablado desde hace mucho tiempo y firmado desde hace también bastante".

Además, de cara a ese escenario optimista de dar el salto de categoría esta misma temporada y regresar al fútbol profesional, Monterrubio confirmó que el club mantiene contacto con LaLiga para ir trabajando en una línea que le permita una adecuada integración en dicha organización. "Mantenemos contactos con LaLiga, que ha montado reuniones con 16 equipos de la Primera Federación, los que tenían alguna opción de ascenso. Es lo habitual de todos los años, ya tenemos documentación. Ya dije en una ocasión que desde el principio de temporada estamos trabajando en muchos aspectos con el modelo de LaLiga, que es donde queremos estar", apuntó Monterrubio.