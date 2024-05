Iván Ania y su posible renovación con el Córdoba CF: "Me siento valorado"

A un partido de finalizar la fase regular, y con el play off de ascenso a Segunda División ya a la vuelta de la esquina, el Córdoba CF vive el presente, sin poder avanzar de manera significativa en su planificación para la próxima temporada. Y es que la consecución o no del objetivo de regresar al fútbol profesional condicionará en gran medida la toma de decisiones, entre ella la continuidad del técnico, Iván Ania.

El preparador asturiano se refirió a su posible continuidad en Gol a Gol, programa de Canal Sur al que acudió como invitado este pasado domingo. Iván Ania recordó que, en caso de conseguir el ascenso a Segunda División, su continuidad está asegurada: "Tenemos un año más de contrato en el caso de que se produzca el ascenso".

Ahora bien, si ese objetivo se frustra en el camino, la situación sería distinta, como también reconoció el entrenador del conjunto blanquiverde. "Si no se consigue, tendríamos que hablar y negociar". Eso sí, Ania dejó clara su situación en el club y las ganas de continuar en el Córdoba CF sea cual sea el escenario deportivo que depare este final de temporada: "Estoy muy contento en el Córdoba CF, me siento muy querido por la afición, por el club, por todos. Me siento valorado. Para mí es un sitio muy importante dentro de la categoría de Primera Federación".

Ania, a gusto en el Córdoba CF

Con esas palabras, Iván Ania reafirmó su buena sintonía con el Córdoba CF, sus responsables deportivos, el vestuario y la afición. Y es que el técnico asturiano ha caído de pie en El Arcángel, pese a las dudas que levantó su equipo en las primeras jornadas de liga debido a los malos resultados cosechados. Sin embargo, pasado el primer mes de competición, el Córdoba mejoró de manera notable y está cuajando una temporada muy meritoria en la que ya ha conseguido confirmar la segunda posición, a expensas de afrontar ahora el play off de ascenso en la búsqueda de ese billete para la Segunda División.

Ania fue el técnico elegido por la comisión deportiva del Córdoba CF, después de semanas de contactos con diversos técnicos y de que sonaran bastantes nombres antes de que el asturiano terminara recalando en El Arcángel. Tras dos cursos irregulares en el Algeciras -uno primero muy bueno y un segundo más discreto-, el CCF apostó por un técnico que ya había demostrado su capacidad para conducir a un aspirante al ascenso hacia su objetivo cuando logró ascender con el Racing de Santander.

Durante semanas, además, el Córdoba CF peleó con el Castellón mano a mano por el primer puesto, aunque los estratosféricos números del conjunto castellonense terminaron por cerrarle a los blanquiverdes la vía del ascenso directo. Pese a todo, su equipo se mantiene firme en la pelea por el objetivo marcado, ese que puede deparar la continuidad de Iván Ania de manera automática.