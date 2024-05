Preocupación en el Córdoba CF por la posible lesión de Calderón

El Córdoba CF regresó este domingo desde Ibiza, donde el sábado confirmó su segunda posición con un empate que le permite vivir con tranquilidad la jornada final de la liga regular en Primera Federación. Sin embargo, no todo son buenas noticias, porque la lesión de José Manuel Calderón preocupa en la entidad blanquiverde ante la inminencia de esas eliminatorias por el ascenso.

El futbolista sevillano, hombre fundamental para Iván Ania, se tuvo que retirar del partido en Can Misses poco antes de la media hora de juego. El culpable fue un problema muscular que le sobrevino a Calderón en una arrancada defensiva para tratar de frenar al veloz Suleiman. Una acción desafortunada que acabó con el futbolista de Paradas camino del vestuario y con Iván Rodríguez cubriendo su posición de manera improvisada.

En el Córdoba CF existe bastante preocupación sobre la lesión que pueda sufrir José Manuel Calderón. No por el hecho de que sea excesivamente grave, pero sí por el momento en que ha llegado, ya casi sin margen para recuperarse y llegar plenamente enchufado al play off de ascenso a Segunda División. Cualquier problema de fibras podría dejar al jugador un mínimo de dos o tres semanas fuera del equipo y suponer un contratiempo muy serio..

El sevillano se someterá a pruebas médicas en las próximas horas, que serán las que determinarán el alcance exacto de esa dolencia muscular que hizo que el jugador se llevase la mano al muslo de manera recurrente, hasta el punto de abandonar el terreno de juego de Can Misses con bastante dolor. Después del susto inicial y de marcharse al hotel del equipo con bastante preocupación, el paso de las horas parece haber mejorado las sensaciones del futbolista, lo que hace al cuerpo técnico y a los médicos albergar esperanzas de que su lesión no sea de importancia.

Calderón, un jugador fundamental en el Córdoba CF

En cualquier caso, es evidente que Calderón no jugará el partido ante el Algeciras del próximo sábado, el que servirá para abrochar la temporada regular antes del play off. Aunque la lesión terminara quedando en nada, a buen seguro que Iván Ania optaría por dar más tiempo de recuperación a un futbolista que es fundamental en su once inicial. De hecho, el zurdo es el único jugador de la plantilla sin un recambio natural y sus ausencias las ha tenido que cubrir Iván Rodríguez, con las lógicas dificultades que genera en un diestro la obligación de tener que jugar como lateral a pie cambiado, tanto a la hora de conducir el balón como en los intentos de ganar línea de fondo y centrar el área.

Autor de tres goles y cuatro asistencias en la presente temporada, y habiendo jugado 34 partidos -siempre como titular- Calderón ha encendido las alarmas en el Córdoba CF en el momento más delicado del curso. Es por eso que el cuerpo técnico y los responsables del club cruzan los dedos para que su presencia en el play off de ascenso no corra peligro y el conjunto blanquiverde pueda contar con uno de sus jugadores más determinantes.