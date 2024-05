El Córdoba CF respira aliviado por la lesión de Calderón

Alivio en el Córdoba CF tras las primeras exploraciones a José Manuel Calderón, que abandonó de manera prematura el partido ante el Ibiza con problemas musculares. Las pruebas médicas realizadas este lunes al futbolista de Paradas han descartado una rotura muscular de importancia y su presencia en el arranque del play off de ascenso, a dos semanas vista, no parece peligrar, toda vez que el diagnóstico de los servicios médicos es una elongación muscular.

En base a ese diagnóstico, el tiempo de baja que se estima para el lateral izquierdo del conjunto blanquiverde es de unos diez días -a lo sumo dos semanas-, lo que entraría en los plazos marcados para que José Manuel Calderón pueda estar disponible en el primer partido del play off de ascenso a Segunda División.

Las buenas noticias que han dejado esas primeras exploraciones al futbolista han sentado bastante bien en un cuerpo técnico liderado por Iván Ania, que respira tranquilo convencido de poder contar con uno de sus jugadores más importantes en el presente curso. No es para menos, pues Calderón ha disputado 34 encuentros y ha sido titular siempre que ha estado disponible.

Su importancia en el esquema del Córdoba CF tiene una doble vertiente. Por un lado, no hay un jugador en la plantilla que pueda sustituir a Calderón de manera natural. Iván Rodríguez ha sido la solución recurrente de Ania para tapar las ausencias del zurdo, pero las garantías que ofrece el malagueño no igualar el rendimiento de Calderón. La otra opción que contempla la plantilla es la de Adri Castellano, que todavía no ha podido debutar esta temporada y que, por eso mismo, supondría un riesgo excesivo en el momento menos propicio para experimentos de la temporada. Al margen de sus posibles sustitutos, la importancia de Calderón en el Córdoba CF va más allá por su facilidad para atacar y ser un arma importante en ese esquema del conjunto blanquiverde, tal y como acreditan sus números en el presente curso: tres goles y cuatro asistencias.

Toril, tocado en un brazo

El regreso al trabajo del Córdoba CF tras su regreso de Ibiza ha dejado también la noticia de que Toril salió tocado del duelo en Can Misses. El delantero recibió un fuerte golpe en el brazo derecho en los minutos finales del encuentro y este lunes en la Ciudad Deportiva se le vio con un aparatoso vendaje que, en principio, le dejará entrenarse y jugar sin problemas, más allá de la molestia que supone.

El que no parece tener tan buen pronóstico es José Antonio Martínez, que sigue su proceso de recuperación de esos problemas musculares que le están lastrando prácticamente desde que recaló en el Córdoba CF en el pasado mercado invernal.

El central onubense está haciendo parte del trabajo con el grupo pero la mayor del tiempo trabaja al margen de sus compañeros y junto a Eu Gavilán, el recuperador. Una situación que le hace ser seria duda para el arranque del play off, lo que obligaría a Iván Ania a buscar una alternativa como acompañante de Adrián Lapeña, con Mati Barboza y Carlos García como opciones.