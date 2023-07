Isabel Albás: "Es fundamental repartir los eventos turísticos y culturales durante todo el año"

Isabel Albás (Zaragoza, 1971) es uno de los fichajes del alcalde, José María Bellido, para el mandato municipal que acaba de empezar. En el anterior, el que el PP gobernaba con Cs, Albás fue su primera teniente de alcalde y responsable, entre otras carteras, de la de Turismo. Ahora, la ex de la formación naranja, dirige la Delegación Municipal de Cultura y Patrimonio.

-¿Esperaba continuar como edil responsable de Turismo?

-No es cuestión de esperar o no esperar. Creo que cualquier lugar en el que el alcalde hubiera considerado que era útil a los cordobeses hubiera sido el sitio adecuado. Estoy plenamente convencida de que mi compañero Daniel García-Ibarrola va a hacer un trabajo magnífico también en Turismo y yo estoy encantada de estar en Cultura y ser presidenta de Sadeco. Lo importante es que es que donde estemos realmente aportemos, sumemos, consolidemos políticas buenas para Córdoba y para los cordobeses.

-No obstante, usted es coordinadora de un área municipal en la que también está Turismo...

-Sí. Para este mandato, el alcalde ha dividido la gestión municipal en cinco áreas, donde se incluyen las diferentes delegaciones. Y en la coordinación del área de Turismo, Cultura y Fiestas Populares lo que pretendemos es ordenar las diferentes actividades, eventos o productos que se lleven a cabo a lo largo del año por parte de cada una de esas delegaciones. También ordenar aquellos productos que sean susceptibles de ser un reclamo para un turismo de calidad. Y hacerlo desde una visión global a lo largo de todo el año, ya que Córdoba es visitable en los 365 días del año. Eso significa que las distintas delegaciones trabajen para crear nuevos contenidos para aquellos fines de semana o aquellas fechas en la que haya pocos eventos o actividades; y también significa trabajar para que no coincidan en las mismas fechas muchos eventos y actividades y llevárselos a otras fechas. En suma, ordenarlos para repartirlos durante todo el año, algo que consideramos fundamental.

-Todo ello junto a Juan Miguel Moreno Calderón, que será quien coordine las políticas culturales y reparta en el tiempo esas actividades y eventos.

-Claro, esa es la primera pretensión. No obstante, hay otro tipo de eventos que son fruto de la colaboración público-privada y lógicamente te tienes que tienes que ceñir a las fechas que los organizadores privados te proponen. Afortunadamente contamos y cuenta la Delegación de Cultura con un coordinador como Juan Miguel Moreno Calderón, que es un conocedor de la cultura en todos los ámbitos, no solamente por ser músico, sino que tiene muchísima experiencia y eso va a garantizar además que las políticas que llevemos a cabo sean mucho más firmes; contar con él supone una fortaleza extraordinaria.

-Viajemos en el tiempo al anterior mandato, ¿qué espinitas en forma de iniciativas o proyectos se le quedaron clavadas por no llevarlos a cabo?

-Más que de las iniciativas o proyectos que se quedaron sin ejecutar, yo hablaría de que se avanzó mucho a la hora de ordenar, ya que en el anterior mandato llevamos a cabo una estrategia turística con licitaciones para que las empresas, por ejemplo, puedan gestionar y puedan promocionar Córdoba desde el punto de vista de los congresos y de las ferias. También para posicionar a Córdoba como destino gastronómico perfecto. Y hace relativamente poco también se aprobó otro pliego, otra licitación para que, a través de una consultora, Córdoba también esté en los medios de comunicación potentes, para que tengamos una estrategia comunicativa de la marca Córdoba. Además, creo que es fundamental la colaboración público-privada, porque significa un desahogo administrativamente hablando del trabajo de los técnicos municipales, que también se pueden dedicar a crear productos. La empresa privada está muy actualizada respecto a las necesidades del mercado.

-¿Y de qué se siente más orgullosa respecto a su gestión en el anterior mandato?

-Sin duda, de la puesta en marcha del espectáculo de luz y sonido del Alcázar, que va a ser un reclamo turístico en horario nocturno durante diez años prorrogables a otros cinco más, que ya llena la noche turística cordobesa de contenido, lo que era una demanda histórica del sector empresarial cordobés. No debemos olvidar que Córdoba, fundamentalmente, vive del turismo. Vamos a aprovechar la sinergia de la Base Logística del Ejército de Tierra para fortalecer la industria de nuestra ciudad, pero, insisto, actualmente el turismo es fundamental y para el mismo es muy importante ofrecer ese ocio nocturno con un espectáculo de calidad en un lugar absolutamente maravilloso.

-Una de las grandes asignaturas del Imtur cuando comenzó el mandato era la del pago a proveedores, ¿cómo está ese pago ahora?

-Ha bajado considerablemente. Antes de que yo dejara Turismo el periodo medio de pago a proveedores estaba entre 15 y 17 días, o sea, estamos más que cumpliendo la norma. Yo apuesto mucho por la colaboración público privada, pero también apuesto mucho porque se cumpla la ley de pagos, porque, por ejemplo, pagar con retraso a un autónomo 1.500 euros le puede fastidiar y crear un problema muy gordo. Yo he sido autónoma y sé perfectamente lo que suponen tardar en cobrar 1.500 euros, incluso 500. Con lo cual ese orden, el de pagar en el menor tiempo posible, que se ha llevado a cabo desde el Instituto Municipal de Turismo también es también una fortaleza.

-Ha hablado del espectáculo del Alcázar, una oferta de ocio turístico nocturno pensada también para aumentar las pernoctaciones en la ciudad, una de las grandes asignaturas pendientes de Córdoba en materia turística, ¿Dará algún día el Ayuntamiento con la tecla para aprobarla?

-Entiendo que sí. Y para ello tenemos realmente que diversificar esa apuesta tan firme que ha hecho el Ayuntamiento por el turismo de congresos y de ferias. Ese turismo de negocio significa que todos los meses puedan ser susceptibles de que venga aquí gente de fuera. Y además también está demostrado que esas personas, esos congresistas que vienen, tienen un poder adquisitivo alto y gastan más que a lo mejor otro tipo de turismo. Pero, además, lo bueno que tienen es que está demostrado que vuelven a venir a la ciudad con su familia, con lo cual ahí aumenta qué necesidades tenemos. Por eso es importante llenar de contenido nocturno nuestra ciudad, no se trata de fiestas nocturnas, se trata de poder disfrutar de determinados espectáculos o actividades como el del Alcázar que obliguen al turista a dormir aquí.

"La limpieza de forma integral de las calles no se ha hecho antes por falta de presupuesto y por falta de personal”

-Difícil diversificar para sumar pernoctaciones en los meses de verano

-Bueno, haciendo una reflexión, es cierto que en verano no podemos compararnos nosotros, una ciudad eminentemente cultural y patrimonial, con el turismo de playa. La gente como mínimo pasa en esos municipios con playa cuatro o cinco noches, sino que creo que nos tendríamos que comparar con ciudades que tengan un tipo de turismo como el nuestro. Debemos reforzar y fortalecer nuestra oferta para que, por ejemplo, quien venga a pasar un fin de semana en Córdoba venga en jueves.

-¿Y cómo se logra eso?

-Para ello es fundamental dar a conocer todas las fortalezas que tiene nuestra ciudad, que son muchísimas. Córdoba no la puedes ver en una semana y hay que seguir dándola a conocer, dar a conocer que Córdoba es única en el mundo al tener cuatro patrimonios de la humanidad, tres de ellos muy cerquita entre ellos y que hay que visitarlos de forma pausada no someramente y a la carrera, para disfrutar de ellos, de nuestro Casco Histórico, de nuestra maravillosa Mezquita-Catedral y de los Patios. Y aquí hago referencia también al espectáculo del Alcázar, que te obliga seguro, a dormir en la ciudad, como ocurre con las visitas nocturnas a la Mezquita-Catedral. Es cuestión de sumar. Ese es el camino que tenemos que seguir. Por ejemplo, también con una apuesta firme y fuerte por el flamenco, algo tan nuestro y en el que contamos con estrellas de talla internacional como Vicente Amigo o Paco Peña; con nuestro Museo Taurino, llenando de contenido el Coso de los Califas...Es mucha la oferta que tenemos pero creo que hay que ordenarla para que realmente las empresas, las agencias de viajes y los prescriptores puedan venderla como paquetes turísticos para aumentar el número de pernoctaciones.

-Y ahora, viajemos en el tiempo al futuro, ¿por dónde van a pasar las políticas culturales de este mandato?

-Pues por seguir con algo que ya comenzamos en el anterior mandato y que fue poner en valor la Córdoba cultural y patrimonial, apostando, por ejemplo, por nuevas exposiciones como la de arte contemporáneo en el C3A. Es muy importante poder mezclar, culturalmente hablando, la tradición y la historia con lo innovador, para así dirigirnos y llegar a mucho más público de todas las edades. Tenemos que lograr también abrir nuestra Orquesta de Córdoba a la gente joven, una orquesta conocida a nivel nacional e internacional, con magníficos músicos. Esa apuesta también tiene que ser firme y la hemos iniciado con Enamórate de la clásica, un repertorio que va desde las grandes sinfonías de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn hasta la recomposición electro-clásica de las Cuatro estaciones de Vivaldi que hizo el británico Max Richter. Hay un abanico amplísimo de posibilidades que también hay que ordenar para llenar de contenido todo, todo el año y ofrecer ese contenido. Y vuelvo a insistir en lo de lograr llegar a todo tipo de público, eso es importantísimo, como ocurre con el Festival de la Guitarra, cuya edición 42 ha concluido con importantes cifras, superando a las de ediciones de antes de la pandemia.

-Hablando del Festival de la Guitarra, ahora se va a abrir un debate sobre su futuro para su mejora ¿por dónde cree que pasa esa mejora?

-Aunque los resultados de la última edición han sido buenos, siempre hay margen de mejora. Vamos a sentarnos con todos los agentes que están implicados y con los técnicos del IMAE y vamos a escuchar y analizar las propuestas que se pongan encima de la mesa.

-En el anterior mandato se planteó externalizar el Festival, ¿se contempla esa opción en este?

-Lo primero que tenemos que saber es si queremos un Festival de la Guitarra donde el cien por cien de las actividades vayan dirigidas a un público numeroso o dotarlo de algunas de esas actividades de mucha calidad a riesgo de que no atraigan un público numeroso. El Festival de la Guitarra es algo más que eso para mí y para el Instituto Municipal de Artes Escénicas y el equipo de Cultura. Es una cita con mucha calidad en cuanto a formación a través de esas masterclass con las que cuenta. Se pueden organizar conciertos más relevantes o de mayor afluencia de público, pero sin perder esa calidad y esa esencia de lo que es el Festival de la Guitarra. Vamos a analizar el pasado, el presente y sobre todo, a dónde queremos llegar en el futuro, qué tipo de Festival de la Guitarra queremos de aquí a diez años y trabajar en esa línea.

-Durante la campaña electoral a las municipales, la oposición en bloque defendió que la ciudad estaba más sucia que nunca. Usted, como presidenta de Sadeco, y el alcalde han anunciado un plan de limpieza integral de la ciudad. ¿Por qué ese plan no se llevó a cabo antes?

-Pues por un tema fundamentalmente presupuestario, algo importante para fortalecer y reforzar nuestra empresa municipal. Necesitábamos también recursos para poder contratar a más personal. Lo que se ha hecho desde ya es empezar a fortalecer la plantilla de Sadeco con 176 plazas más para que esa estrategia de limpieza intensiva de todos los distritos de nuestra ciudad se quede consolidada para siempre en el tiempo. Empezamos por Poniente Sur y Levante y lo que pretendemos es que antes de finalizar el primer semestre de 2024 la limpieza de todos los distritos de nuestra ciudad esté fortalecida con el doble de personas que teníamos antes para ello. Además, vamos a informar a los vecinos a través de una página web que día vamos a pasar por su calle, ya no por su barrio, sino por su calle. Todo muy bien organizado, con muchísima planificación. Esto no es un plan de choque, si no que es un plan que se va a quedar consolidado en el tiempo para que todos los distritos de nuestra ciudad estén lo mejor posible.

-Cuando empieza un nuevo mandato siempre se habla del compromiso de ejecutar un proyecto en los primeros cien días, ¿cuál es ese proyecto en el caso de Cultura?

-La apertura del Alcázar de los Reyes Cristianos por la zona de la Ribera. Se está trabajando para que antes de los primeros cien días de gobierno sea una realidad. Otra cosa en la que se está trabajando es en la limpieza del Templo Romano. Y ya se está trabajando también de la mano del resto de delegaciones en esa coordinación general entre Cultura, Turismo y Fiestas Populares para a finales de septiembre tener bien ordenado ese calendario tanto cultural como turístico o de eventos para que todo el mundo se pueda planificar a la hora de venir a visitarnos y para que también los cordobeses podamos planificarnos a la hora de asistir a los mismos.