¿Cuáles son las notas de corte de los grados de la Universidad de Córdoba?

La Selectividad está a la vuelta de la esquina. No en vano, los exámenes de la Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) se celebran del 4 al 6 de junio próximos en más de una veintena de sedes de la provincia de Córdoba.

Y si algo es de vital importancia para los futuros alumnos universitarios es conocer las notas de corte de cada año para acceder a una u otra universidad. En el caso de la Universidad de Córdoba (UCO), hay una titulación que siempre presenta la calificación más alta y no es otra que la de Medicina, que año tras año lidera el ranking de las notas.

Prueba de ello es que el pasado curso el último alumno que accedió a esta titulación -en el caso de la primera adjudicación de plazas- lo hizo con una nota de 13,322, la más alta.

Pero el caso de Medicina no es el único de la rama de Ciencias de la Salud de la UCO, ya que todos sus grados son los que presentan cada curso la calificación más alta para conseguir una plaza en ellos. Y es que el grado de Enfermería fue el pasado curso el segundo con la nota de corte más alta en la primera convocatoria, con un 12,729, mientras que en tercer lugar quedó la titulación de Veterinaria, con un 12,485.

Bioquímica fue el cuarto grado de la UCO con la nota de corte más alta para entrar este curso 2023-2024 que apura ya sus últimos días, con un 12,344, mientras que la titulación de Biotecnología cerró este top 5 con un 12,317.

Estos fueron los cinco grados de la UCO con la nota de corte más alta en la primera adjudicación de puestos y que, además, son los que más demandan suelen tener cada año, aunque en el listado también aparecieron titulaciones para las que era necesario tener más de un 12 para conseguir plaza, tanto de la rama científica y de salud, como de la de humanidades.

Por ejemplo, Fisioterapia pidió un 12,382, mientas que para acceder a la titulación de Física el pasado curso fue necesario una nota mínima de 12,290.

Ya por debajo del 12, aparecieron el doble grado de Historia e Historia del Arte, con un 11,713; Traducción e Interpretación Inglés más Filología Hispánica, que pidió un 11,615; Traducción e Interpretación Inglés más Estudios Ingleses, con un 11,396, y Educación Primaria (itinerario bilingüe) más Estudios Ingleses, con un 11,132.

Oferta de plazas

Para el curso 2024-2025, la Universidad de Córdoba ha ofertado más de 4.000 plazas de nuevo ingreso. El grado de Medicina, uno de los que más peticiones de matrícula recibe cada año, mantiene en 140 las plazas de nuevo ingreso, al igual que Veterinaria, con 150.

Por su parte, las titulaciones de de Educación Infantil y Educación Primaria son los que más oferta tienen, con 195 plazas cada una, seguidas del grado de Derecho, con 180. El grado de Biología dispone de 150 puestos de nuevo ingreso, mientras que el de Administración y Dirección de Empresas oferta un total de 140.

Plazos de matrícula y reserva

El periodo para entregar las solicitudes de matrícula irá del 3 de junio al 24 de junio. Según la situación de cada solicitante, el sistema informático del Distrito Único Andaluz le indicará los diferentes pasos recomendados u obligatorios que deberá realizar en el procedimiento de admisión. Por ejemplo, en el caso de estudiantes admitidos en primera preferencia, deberán realizar la matrícula en la correspondiente universidad, puesto que han logrado la plaza deseada.

No obstante, no será hasta 4 de julio cuando se publique la primera adjudicación de plazas. Ese mismo día, además, se abrirá el periodo de reclamaciones para quien no esté de acuerdo con la nota obtenida, que se prolongará hasta el 10 de julio.