"Córdoba está en el camino para que seamos una referencia en los próximos años, como ya lo somos"

En la resaca de la Feria del pasado año, José María Bellido se hacía con una gran victoria, la mayoría absoluta que le permitía romper la maldición que impedía repetir gobierno a los alcaldes populares. Con veinte años en la Corporación municipal a sus espaldas, encabeza un mandato clave para la ciudad, con grandes proyectos en pleno desarrollo, otros pendientes, y una lista de “lo pequeño, cosas en las que teníamos que mejorar y hemos mejorado”.

Hace casi un año que logró un Gobierno local en mayoría absoluta. ¿Se vive más tranquilo?

Bueno, es distinto. ¿En qué sentido? En alguna ocasión lo he dicho: tenemos mucha más responsabilidad, tener más respaldo te hace sentirte todavía más responsable con tu ciudad y con la confianza que te han dado. Por otra parte, en el mandato anterior teníamos que negociar cada aprobación, mientras que gobernar desde la mayoría del Pleno se hace mucho más sencillo y en ese sentido sí es más tranquilo.

Al inicio del mandato anunciaba su intención de alcanzar cinco grandes pactos en distintas materias para la ciudad. ¿En qué momento están?

Bueno, ha sido complicado porque el Grupo Socialista, que es el principal grupo de la oposición, directamente se negó a sentarse. Aún así, sí hemos avanzado en las materias. Vamos avanzando en materia de empresas públicas y recursos humanos, lo estamos haciendo en la relación de puestos de trabajo o en el Casco Histórico con el plan de gestión, del que ya nos han entregado los trabajos para la aprobación definitiva. No hemos parado de trabajar, pero la verdad es que la parte de acuerdos, si el líder de la oposición cierra las puertas, pues es imposible.

¿Qué plazos maneja para el esperado plan de gestión del Casco Histórico?

En este año con total seguridad. Una consultora ha hecho un trabajo técnico que ahora se está revisando por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, porque evidentemente tiene muchas conexiones con el Plan del Casco Histórico en cuanto a regulación urbanística, para de ahí sacar un documento que es el que se va a someter a consulta pública con los grupos políticos y con la ciudadanía. En este año queremos dejarlo sacado una vez que tengamos esa revisión crítica de Urbanismo.

¿Cuáles serán los puntos estrella de ese plan?

El plan de gestión es distinto del de protección. El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, que ya está aprobado hace muchos años, lo que busca es proteger el patrimonio y marcar las normas urbanísticas que rigen nuestro patrimonio histórico, que además es Patrimonio de la Humanidad. Y el de gestión lo que busca es ver qué estrategias de ciudad, de todas las delegaciones, de otras administraciones, hay que desarrollar en el Casco Histórico para que este siga siendo un barrio habitado y habitable. No hay medidas estrella, sino que se traza una estrategia para avanzar en los objetivos que nos hemos marcado. Y enlazo con otro tema relacionado con este asunto. Hay debate en muchas ocasiones sobre el turismo. El turismo es un fenómeno muy positivo para la ciudad que puede tener algunas consecuencias negativas en algunos territorios y que se da fundamentalmente en el Casco Histórico. Y por eso hay que tener un debate, sí, pero no tanto sobre si el turismo bueno o malo, que es bueno, sino sobre cómo gestionarlo para que el territorio no se nos vacíe, sea habitable.

A este respecto, la Junta de Andalucía aprobó un decreto que permitirá a los ayuntamientos regular los pisos turísticos. ¿Cómo va la ordenanza al respecto?

Nosotros hemos iniciado los trabajos desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que también presido. Hemos hecho primero unas jornadas técnicas con la Junta de Andalucía para ver cómo se puede aplicar esa norma, qué posibilidades abre y qué tenemos. Porque hay municipios a los que nos interesa regularlas para evitar los efectos perniciosos en algunas zonas y otros a los que les interesa propiciarlas. ¿Y en Córdoba, qué estamos haciendo? Ya se hizo el encargo a Urbanismo y Presidencia y estamos en el trabajo técnico. Cuando esté avanzado nos sentaremos con los colectivos implicados para que participen. La gran masa de viviendas turísticas está localizada en el Casco Histórico, el Campo de la Verdad y Miraflores. Hay que estudiar cuál es el límite máximo que puede soportar la ciudad, sobre todo en esas zonas, para que la vivienda turística no suponga la expulsión de vecinos de esos barrios, afecte al precio del alquiler o perjudique la convivencia. Hay que estudiar en qué situación estamos ahora, qué porcentaje de viviendas sobre el total en esos barrios son turísticas y su efecto. Y se establecerá un umbral máximo en esos barrios y en el conjunto de la ciudad.

¿Habría entonces una especie de moratoria cuando se llegue a ese umbral máximo?

No, moratoria no, directamente limitación, ya no habría más licencias. Precisamente una de las cosas que no se puede hacer es una moratoria. Las viviendas turísticas son una actividad económica y nosotros no podemos desde el Ayuntamiento limitar una actividad económica porque haya una norma que permita regularlo, vendría Competencia y tumbaría esa moratoria. Con las consecuencias, además, de responsabilidad patrimonial que asumiría el Ayuntamiento. Eso es lo que vamos a evitar. De hecho, he encargado un informe a la asesoría jurídica para tranquilizar a los grupos de la oposición para que vean que, efectivamente, la moratoria no se puede hacer. Directamente lo que haríamos era una limitación. Es decir, en esas zonas en las que se sobrepasa un umbral para la ciudad sí se nos permite no dar ya más licencias para pisos turísticos.

¿Están siguiendo un modelo ya vigente?

Hay ciudades que ya han hecho normas que los tribunales han convalidado, como Cádiz y Barcelona. Y entre la norma de la Junta, las resoluciones de Competencia y esas ordenanzas que han sido validadas por tribunales, vamos a construir la nuestra. Es verdad que serán meses de trabajo. Lo haremos sin prisa, pero sin pausa.

En el debate abierto sobre la implantación de la tasa turística, ¿qué va a hacer Córdoba?

Este lunes tenemos la reunión con la Confederación de Empresarios y con la Junta de Andalucía. Hay municipios turísticos en Andalucía, fundamentalmente las capitales de provincia, que tienen interés en establecer una tasa turística para avanzar en la sostenibilidad del modelo en la ciudad, y otros incluso rechazan la idea. Desde la FAMP intentaremos conciliar todos los intereses, incluido el del sector turístico, que no puede ser simplemente un espectador en esto, tiene que ser un actor. Yo en Córdoba no soy partidario de ponerla en el corto plazo, porque entiendo todavía el fenómeno turístico no está suponiendo un coste extraordinario para el ayuntamiento. Pero sí creo que es una herramienta que a medio plazo puede ser útil para mantener el Casco, financiar las actuaciones del Plan de Gestión del Casco Histórico, para financiar al sector turístico. Si vemos que el turismo sigue creciendo, que afortunadamente va como un tiro. Soy optimista, sé que nos vamos a poner de acuerdo seguro con la Confederación de Empresarios y con la Junta Andalucía en que tenemos que seguir avanzando conjuntamente en cómo gestionar el turismo para que tengamos un turismo fuerte y sostenible.

Hace unos días también anunciaba la intención de hacer una ordenanza de convivencia que regulase aspectos como las despedidas de soltero. ¿Por dónde iría esa ordenanza?

El objetivo final es parecido a lo que se ha hecho en Sevilla y en otras ciudades, no tanto evitar, porque no somos nadie para cerrar la puerta a nadie de ningún territorio, pero sí que no vengan a molestar. Se trata de que haya una ordenanza que regule cómo tenemos que convivir en los espacios públicos, en los que todos compartimos. Y hay comportamientos que hay que evitar y erradicar, como por ejemplo, una charanga a las tantas de la noche por el Casco. Pero ahora mismo no tenemos ninguna herramienta jurídica que nos permite impedirlo, más allá de la ordenanza de ruido. Queremos regular para poder impedir estas actuaciones, que las podamos sancionar.

Otra gran queja es la expansión de los veladores, también pendientes de una nueva ordenanza. ¿Qué se va a hacer con ellos?

Haremos una ordenanza separada, como actividad económica que son. Y además tradición en nuestra ciudad, porque los usamos todos, no podemos ejercer la hipocresía en esta materia. Nos gustan y les generan unos ingresos a los restaurantes y bares que son positivos. Lo que vamos a hacer es regularlos con una ordenanza que nos permita, por un lado, agilizar los trámites administrativos para su concesión, algo para lo que ya establecimos la declaración responsable para renovar. Y por otro, que nos permita que no supongan un elemento de perturbación para los vecinos, que se establezcan horarios, límites de espacio. A este respecto tengo que decir que aquí hay muy buena convivencia. A todos nos llegan quejas, pero cuando nos sentamos se entienden todos rápido. Con la ordenanza no queremos eliminar los veladores, ni siquiera los vecinos quieren, lo que se busca es una convivencia sana.

El Mayo Festivo arrancó con un debate sobre el modelo de cata, siguió con otros sobre las cruces y los patios y acaba con discusión en torno a la disminución de casetas de la Feria y sus costes. ¿El Ayuntamiento va a abordar un replanteamiento tras las fiestas?

Vamos caso a caso porque los problemas que tenemos son distintos en cada uno. Y afortunadamente todos gozan de muy buena salud, salvo el caso de la cata que es distinta.

Empecemos por la Feria.

La Feria va como un tiro. El problema sería si hubiera una bajada enorme de asistentes y problemas de orden público. Ahora mismo tenemos el año con más visitantes, un aumento de en torno a un 20% de asistentes. Es decir, la feria gusta.

Se han perdido casetas. ¿Faltan?

Bueno, no creo que el número de casetas sea un medidor de la salud de una feria. Aquí hay un cambio de modelo que ha venido solo, igual que este año hemos adelantado el alumbrado a las diez porque el público ya había decidido hace muchos años venir antes a la Feria. La gente ha cambiado las casetas que quiere, que no son las de hace 10 o 15 años. Hoy en día en cualquier caseta tiene aire acondicionado, unos baños en condiciones, un suelo que en muy pocas ya es de albero y eso es lo que el cordobés nos ha pedido. Un modelo de casetas más grande. El espacio ocupado en la feria ahora mismo está al máximo. Hay cuatro huecos, para ser exactos. El único problema al que se enfrentan algunos caseteros y asociaciones es el coste del montaje y para eso vamos a hacer un cambio de diseño que ya se está trabajando en la Comisión de Feria. La idea es que la infraestructura se quede hecha a cota cero. Es decir, que haya una losa de hormigón, conexiones eléctricas y conexiones a la red de saneamiento, y eso ahorrará un coste enorme de montaje a todas las casetas. Sin tener que entrar en el debate de la altura, muy complejo porque eso impediría el uso del recinto de El Arenal para el mercadillo, los aparcamientos del fútbol o espectáculos. Lo que se planteó ya hace tiempo en la comisión de feria es un modelo de recinto ferial con características de parque y eso es lo que nosotros vamos a avanzar. Eso se hará con un diseño ya definitivo del reparto de espacios del ferial que por lo menos en los próximos diez años no se puede tocar, porque lo que no podemos hacer es todos los años volver a invertir en una infraestructura básica. Ese rediseño saldrá de la Comisión de Feria.

Pasemos a las cruces y las quejas que ha habido por las molestias generadas en algunos casos.

El modelo de cruces funciona, en más de 40 no hay problema. Hay éxito, hay mucha afluencia de personas y se mantiene el modelo de Córdoba, con cruces organizadas por hermandades, peñas, asociaciones. Los problemas están en determinadas del Casco Histórico, como las de Santa Marina, Plaza Cardenal Toledo o el Bailío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Poner orden, y para eso habrá una comisión de cruces. No podemos consentir que haya botellón en esa zona, que es el germen de todos los problemas que vienen detrás. Este año ya se resolvió tras el primer día con la colaboración de los responsables de las cruces y la Policía Local. Es verdad que requiere un refuerzo extra de personal y tenemos que reflejarlo en las bases. El botellón tiene que estar terminantemente prohibido y los promotores de las cruces tienen que ser proactivos en evitarlo, que sea una obligación luchar contra el botellón, como hace años ya hizo la cruz de San Nicolás. También tenemos que estar muy vigilantes a la venta de alcohol a menores. Y con las herramientas tecnológicas que hay hoy en día, que nos permiten controlar los movimientos de las personas y los aforos, llegará un momento en el que nosotros actuemos como ayuntamiento para redirigir esos movimientos y que no haya esas concentraciones de personas.

La Cata es un problema distinto.

Nosotros somos proactivos en ayudar, pero es cierto que es algo que tienen que decidir el Consejo Regulador y los bodegueros. Porque ahí sí hay un problema de modelo de financiación de su Cata y de qué es lo que quieren hacer. Aquí quiero señalar que he visto reacciones que me parecen muy injustas con la Denominación de Origen Montilla-Moriles, porque no tiene ninguna obligación de establecer en Córdoba una Cata del Vino ni aquí, ni en ningún sitio. Y a Córdoba le ha venido muy bien, como marca Córdoba, como parte del mayo cordobés. Tienen ahora un problema y lo que no podemos es exigirles responsabilidades. Es decir, yo creo que tenemos que ayudarles a solventar el problema para que sigan viniendo a Córdoba. Como alcalde, yo estoy agradecido del tiempo que llevan haciéndolo en Córdoba.

¿Y en cuanto a la afluencia masiva a los patios? ¿Requiere algún tipo de reordenación?

A mí los patios es lo que menos me preocupa. Y lo digo con sinceridad y respetando el que opine otra cosa. Nosotros tenemos un crecimiento en patios que no está desmedido, el visitante medio diario ha subido este año en torno a un 4%. No se forman colas de más de media hora para acceder a ningún patio. La ciudad absorbe perfectamente, la oferta hotelera absorbe perfectamente la gente que viene esos días. Respeto al que pretenda que esto sea una fiesta íntima y que no tenga visitas turísticas. Pero ni es mi modelo, ni es el de la ciudad, ni es el de los propietarios y cuidadores que no han manifestado quejas estos días, por lo menos quejas mayoritarias. Hay otras cuestiones que nos tienen que preocupar más, como el relevo generacional, el tener un ente que nos agrupe a todos, en eso sí.

El Córdoba ya ha entregado la documentación para la cesión del estadio, que se quiere culminar rápido. Pero quedaría la gran transformación del campo y su entorno, ¿se está trabajando en ese proyecto?

Bueno, eso es algo que el Córdoba tiene que decidir si se lanza o no.

Pero el Ayuntamiento tendrá su propia idea.

Voy a hacer un poco de historia. Creo que el estadio fue mal concebido en su origen. La tribuna no pudo acabarse y las oficinas tampoco están acabadas, básicamente porque no se sabe qué uso darles. Esa mala concepción y que el Córdoba estuviera allí en precario era algo absolutamente anómalo. Yo me lo encontré, además, con una situación registral que hemos tenido que regularizar. Y ahora hemos sacado un concurso para la concesión al que se ha presentado solo el Córdoba Club de Fútbol. Yo espero que acabe bien y habremos avanzado en cuanto a que la situación administrativa también dejara de ser anómala. Tendremos un campo de fútbol con un concesionario que estará pagando su canon, como es lo normal. A partir de ahí, el Córdoba tiene un proyecto que es mucho más ambicioso, que implica un cambio patrimonial y urbanístico de la zona, que ahora mismo es solo un diseño. A nosotros ese proyecto nos encanta. Tendrían que presentar una iniciativa urbanística, que se estudiara la legalidad por parte de Urbanismo. Pero ya es el Córdoba quien debe decidir si quiere dar el paso adelante o no. Mientras tanto, nosotros tenemos que reflexionar sobre qué solución darle aunque sea temporal a la parte inacabada de las oficinas de El Arcángel, porque estéticamente es horrorosa. Tendremos que ver si hacemos nosotros un cierre temporal, para que estéticamente quede mejor, o si el Córdoba Club de Fútbol tiene alguna otra iniciativa que afecte esa parte.

La Base Logística será el gran proyecto del mandato. Encarrilada la parte urbanística, ¿cómo va la de atracción de inversores? ¿Hay alguna empresa más en camino?

Sí, hay contactos ahí. Hay empresas como Escribano, que está en Rabanales, que es una empresa fuerte que creo que viene para quedarse y seguramente para crecer el día de mañana. Y hay otros con los que estamos en contacto de todos los ámbitos, ya no solo de la defensa, sino también del logístico. Creo que estamos en muy buen momento, porque tenemos una oportunidad logística, vamos a avanzar en proyectos en torno a La Rinconada, pero necesitamos la autovía ferroviaria, que de verdad creo que no somos conscientes de la importancia que tendría para la ciudad. Si nosotros nos podemos conectar desde el Puerto de Algeciras hasta Zaragoza con una vía de alta capacidad ferroviaria para mercancías, tendríamos una oportunidad de desarrollo industrial sostenible y logístico importantísimo, que además haría que otras industrias ya no logísticas pudieran contemplar Córdoba como un sitio para instalarse, porque tendrían una salida fácil para sus mercancías. En eso nos tenemos que involucrar, igual que en la Variante Oeste. Y para la Base, una conexión ferroviaria.

Se crearía una gran zona industrial.

Lo que quiero aprovechar efectivamente es todo el suelo industrial de al lado para atraer más empresas. A eso le unimos otros proyectos industriales que hay en la ciudad, el proyecto de cobre verde de Cunext y el de innovación tecnológica de Hitachi, ya estamos viviendo un momento de reindustrialización que es importante porque es un empleo de calidad y además con industrias que son absolutamente sostenibles. Al final, si vemos todos los indicadores, baja el paro, sube el turismo, el precio de la vivienda tiene un crecimiento limitado en el conjunto de Andalucía, crece la ciudad. Creo que estamos en un buen camino para que en los próximos años, como ya lo somos, seamos una referencia. A mí si hace unos años me dicen que íbamos a pasar de ser una de las ciudades y provincias con más paro de España a ser la que tiene menos paro de Andalucía según la última EPA, pues, seguramente, ni yo mismo me lo hubiera creído.

Al iniciar el mandato instauró una nueva estructura de gobierno, con varias nuevas incorporaciones y concejales en la Diputación Provincial. Pasado este año, ¿piensa hacer algún cambio en su equipo?

Hay una mezcla muy buena entre personas con una trayectoria ya consolidada en la política local y otros que todavía no llevan ni un año. Hay que dejar madurar a las personas que se han incorporado nuevas para que, trabajando bien, sigan aprendiendo, y que el equipo de Gobierno se termine de asentar. Ahora mismo yo creo que es pronto para hablar de crisis de gobierno o de cambios, sino que nos toca seguir creciendo todos, los que se han incorporado nuevos y adaptarnos a los cambios aquellos que estaban en el grupo y ahora están con otras responsabilidades.

Está satisfecho entonces con el balance del primer año.

Yo estoy satisfecho porque el primer año, en cualquier gobierno local, tienes que dejar claro qué es lo que quieres hacer en el mandato, empezar a trabajarlo y a obtener resultados, pero sobre todo trabajar para que vengan al final del mandato. Y en eso creo que estoy muy satisfecho. Porque muchas cosas ya han salido y el resto tienen las bases muy bien asentadas. Y estoy contento porque dije que en lo pequeño teníamos que mejorar y hemos mejorado. No hay color este año en la recogida de la naranja, en las malas hierbas, en la limpieza de las calles (que no digo que esté resuelta del todo) y en la imagen de ciudad. Se va a poner en marcha muy próximamente el servicio de atención a través de una aplicación ciudadana. Hay proyectos para el Plan Director de Arboleda, para el Plan Asfalto, para el Plan de Obras, los toldos en los colegios.

Los periodistas le hemos preguntado antes, pero ha ido ganando peso en su partido. ¿Se ve dando el salto a política andaluza o nacional en un periodo medio de tiempo?

Yo estoy muy bien en la Alcaldía de Córdoba. Y siempre os digo lo mismo porque es la verdad. Yo ahora mismo no tengo ningún otro objetivo, políticamente estoy donde quería estar. Mientras que yo tenga ganas, que las tengo, mi partido me respalde y tenga la confianza de los cordobeses, yo no me planteo ningún cambio. Y luego en mi partido, me acaban de designar presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que es el único puesto que solo tiene una condición para estar, que es que tienes que ser alcalde. No veo muchas intenciones de proponerme otro puesto.