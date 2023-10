Ciudad Jardín se someterá durante dos meses a obras de mejora de accesibilidad y movilidad

La mejora de la accesibilidad y movilidad en los barrios de Córdoba continuará por Ciudad Jardín, aunque no con un proyecto tan ambicioso como el diseñado para el barrio de La Viñuela. En distintas zonas de Ciudad Jardín la empresa Smeco Tecnology, adjudicataria del contrato licitado para ello por el Ayuntamiento, llevará a cabo trabajos de albañilería de demolición de pavimento de adoquín y de solerías en mal estado existentes en los ámbitos alrededor de los pasos de peatones, así como la reposición de estas con baldosas o pavimento podotáctil y trabajos complementarios como corrección de pendientes y bordillos, eliminación de bolardos y pintura. También procederá a la instalación de bolardos, mobiliario urbano y señalización.

El objeto del contrato de obras es la adaptación y reparación de pasos de peatones en la zona de la plaza de Vista Alegre con la avenida del Aeropuerto y la avenida de Gran Vía Parque, una parada de autobús en la avenida del Aeropuerto y la formación de dos rampas -una para el acceso a de personas con movilidad reducida- que se encuentran en la calle Manuel Ruiz Maya y otra para acceso en la parada de taxi en la plaza Vista Alegre, cuyo grado de deterioro o inadecuación supone una barrera arquitectónica que dificulta el itinerario accesible por la zona.

En con concreto, la zona de actuación está situada en 14 ubicaciones en la vía pública, coincidiendo con los 11 pasos de peatones existentes a lo largo de la zona de la plaza de Vista Alegre, la avenida del Aeropuerto y la avenida Gran Vía Parque, además de la parada de autobús de la avenida del Aeropuerto y dos rampas nuevas una, en la calle Manuel Ruiz Maya junto a la Delegación de la ONCE y otra en la plaza de Vista Alegre en la margen derecha, junto a la parada de taxi.

La Delegación Municipal de Inclusión y Accesibilidad justifica las actuaciones en que, tras el análisis del estado actual realizado por la propia Delegación en esta importante zona de la ciudad, se ha puesto en relieve la falta de adecuación de los pasos de peatones a la normativa actual, con lo cual no solo no fomenta la movilidad peatonal, sino que debido a ciertos resaltos, deterioros y materiales no completamente lisos no se dan las mejores condiciones de accesibilidad universal".

Asimismo, se añade que "se pretende realizar una intervención, no solo una reparación, sobre los vados de pasos de peatones y sus pavimentos podotáctiles con el objetivo de eliminar los elementos materiales inapropiados, rebajar los bordillos, suavizar las pendientes y repavimentar con las baldosas adecuadas para conseguir un itinerario seguro y adecuado a la norma y facilitar el acceso a los vehículos a las personas con movilidad reducida e invidentes y a los peatones al bus".

Estas actuaciones de mejora de la accesibilidad y la movilidad en Ciudad Jardín llegan después de que, hace unos meses, el Ayuntamiento anunciara, a través de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, que el barrio se acogerá a las ayudas de los fondos Next Generation para rehabilitar 530 viviendas en materia de energía. El proyecto se divide en dos fases y se delimita solo a dos manzanas de las calles Alcalde Velasco Navarro y Virgen del Perpetuo Socorro, que podrán ahorrar entre un 40% y un 50% de energía tras las obras. A la primera se acogerán diez bloques, que comprenden 280 viviendas de la calle Alcalde Velasco Navarro, para las que se pedirán 4,6 millones de euros. La fase dos comprende nueve bloques de 250 viviendas en Virgen del Perpetuo Socorro, por 4,1 millones de euros.

Las actuaciones se centrarán en el aislamiento térmico con productos de lana de roca, las distribuciones de las cubiertas, mejorar las carpinterías e instalar vidrios con factor de control solar. En junio de 2026 deben estar acabados los trabajos, si los plazos administrativos se cumplen.

Adjudicadas las obras en La Viñuela

El contrato se licitó por casi 50.000 euros y la oferta de la adjudicataria ha sido de 43.203 euros, muy lejos de los 118.289 euros por los que hace unas semanas fue adjudicada a la empresa J. Campoamor las obras de rehabilitación integral de La Viñuela, actuaciones que tienen un plazo de ejecución de 76 días.

Los trabajos incluidos en el proyecto a llevar a cabo en el barrio de La Viñuela son de pavimentación, de construcción de vías peatonales, de pintura de superficies de aparcamiento, de instalación de barreras viarias, de instalación de señales de tráfico, de cimentación de calles y de cimentación de aceras.

Concretamente, el proyecto incluye una veintena de puntos en los que se actuará para acabar en el barrio con las deficiencias en lo que a movilidad y accesibilidad se refiere. El espacio en el que se actuará se encuentra delimitado por los ejes principales de la avenida de Rabanales, al norte; la avenida del Cairo, por el este; al sur lo delimita la avenida de Libia y la avenida de Barcelona, por el oeste. "En dicha zona se encuentran establecimientos comerciales y edificios públicos, como colegios, iglesias o centros de salud con afluencia de peatones, lo que hace necesario la adaptación a la normativa de los itinerarios peatonales", reza la memoria del proyecto.