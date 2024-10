¡Localizamos el restaurante de Córdoba sin el que no puede vivir Coque Malla!

Coque Malla regresaba ayer a Córdoba, una de sus plazas fetiche, para deleitar a sus incondicionales con un inolvidable concierto en el Teatro de La Axerquía. Pero antes recaló en la Ribera para comer en uno de los establecimientos más concurridos de la zona: Bodegas Mezquita Ribera. El artista madrileño, con un total look en negro, posó de lo más sonriente con algunos de los miembros del equipo.

¡Hoy nos hemos sentido Un lazo rojo, un agujero! ¡Y es que ha venido a visitarnos Coque Malla! Nos ha confesado que en Bodegas Mezquita ha encontrado su 'No puedo vivir sin ti' gastronómico. Nuestro equipo —Patricia, Pili, Carlos y Rafa— han aprovechado para hacerse una foto con él antes de que Coque dijera 'Hasta el final'. ¡Gracias por la visita, Coque! Eres todo un héroe", rezaba la imagen que han compartido en las redes sociales del restaurante.

Sin embargo, esta no es el único comensal VIP que han tenido durante este fin de semana: "¡Hoy hemos recibido la visita de un auténtico crack del cine y la televisión en Bodegas Mezquita Céspedes! El gran Carlos Librado 'Nene', conocido por su paso por El Club de la Comedia, sus papeles en Aída y Gigantes, y por sus actuaciones en películas como Operación Camarón y Por los pelos. Nuestro compañero Curro no ha querido perder la oportunidad de hacerse un selfie con él… ¡Y no es para menos! Gracias por venir, Carlos, y por dejarnos disfrutar de tu compañía. ¡Nos vemos pronto!", anunciaban.

Y es que este grupo hostelero, liderado por el empresario Baldomero Gas, no sólo es un must entre anónimos y celebrities, sino que dos de sus sedes han sido distinguidas en la última edición de los Premios Best of the Best 2024 de Tripadvisor. En el apartado de Mejores Restaurantes Informales en España han conseguido hacer doblete: "Puede que estos restaurantes sean algo informales, pero a los viajeros les encantan. Porque la buena comida y el buen ambiente son una combinación ganadora", aclara la web especializada en viajes. Así pues, se lleva el galardón la de la calle Céspedes, 12, que está en la cima absoluta del podium y cinco posiciones por debajo encontramos el establecimiento que el empresario Baldomero abrió en Ronda de Isasa, 10. "Tapas fantásticas, ubicación céntrica y un ambiente acogedor: Bodegas Mezquita lo tiene todo y más", asegura.