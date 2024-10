Dos restaurantes y tres alojamientos de Córdoba, premiados como Lo Mejor de lo Mejor de Tripadvisor en 2024

El Patio del Posadero es el Mejor Hotel de España en la categoría de Bed & Breakfast y Posadas. Así lo han votado los usuarios de Tripadvisor. El alojamiento de la calle Mucho Trigo, 21, se alza hasta la primera posición del ranking, que incluye, según la popular plataforma, lugares que "son ideales para disfrutar de una estancia de ensueño a la vez que mantienen ese ambiente hogareño". Así mismo, agrega: "El Patio del Posadero Hotel Boutique es un lugar verdaderamente especial, con un ambiente relajante y una mezcla única de influencias de estilo marroquí y comodidades modernas". ¿Lo que más gusta a sus huéspedes? Su piscina de agua salada, el bar que hay al lado y el hecho de que es un alojamiento sólo para adultos.

La octava posición en la relación de premiados la ocupa Olivetum Colina, en Montoro, que destaca por ser un lugar bien cuidado, con un entorno idílico y rica historia. "Durante el día, explore los olivares con una estimulante caminata o participe en excursiones bien organizadas como el taller de tapas", aconseja la web a posibles visitantes.

Y hasta el puesto 18º hay que bajar para encontrar al tercer alojamiento cordobés galardonado. Se trata de Hospedería La Era (Almedinilla), del que Tripadvisor asegura que "es un lugar encantador. Está bien situado en un entorno rural relajante con interesantes lugares históricos cercanos". Y definitivemente si "lo que buscas es un lugar que preste atención a los detalles y respete su entorno local, es posible que sea este".

Pero Córdoba tiene mucho que decir en la última edición de los Premios Best of the Best 2024. En el apartado de Mejores Restaurantes Informales en España han conseguido hacer doblete dos sedes de Bodegas Mezquita. "Puede que estos restaurantes sean algo informales, pero a los viajeros les encantan. Porque la buena comida y el buen ambiente son una combinación ganadora", aclara la web especializada en viajes. Así pues, se lleva el galardón la de la calle Céspedes, 12, que está en la cima absoluta del podium y cinco posiciones por debajo encontramos el establecimiento que el empresario Baldomero abrió en Ronda de Isasa, 10. "Tapas fantásticas, ubicación céntrica y un ambiente acogedor: Bodegas Mezquita lo tiene todo y más", asegura.