La Mezquita-Catedral de Córdoba, entre las cinco Mejores Atracciones de España según Tripadvisor

Las legiones de usuarios de la web Tripadvisor han otorgado con sus votos los Premios Traveller's Choice Best of the Best 2024, o lo que lo es lo mismo, Lo Mejor de lo Mejor 2024.

"Cada año, premiamos los destinos, hoteles, restaurantes y cosas que hacer favoritas de los viajeros en todo el mundo. Para ello, nos basamos en opiniones y puntuaciones recopiladas durante 12 meses", explican desde la popular plataforma.

Los galardones se dividen en varias categorías (Destinos, playas, hoteles, cosas que hacer y restaurantes), que a su vez cuentan con subcategorías. Una de las éstas es la de Mejor Atracción y entre las cinco primeras clasificadas en el ranking está la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Concretamente, el monumento que obtuvo la primera Declaración Patrimonio de la Humanidad para la ciudad ocupa la cuarta posición, por detrás de La Sagrada Familia (Barcelona), la Plaza de España (Sevilla) y el Parque del Retiro (Madrid).

“Estamos muy orgullosos por este premio que viene a refrendar el trabajo que el Cabildo realiza en el mantenimiento y conservación de la Mezquita-Catedral y que nos anima a seguir mejorando día tras día”, asegura Joaquín Alberto Nieva García, deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba.

El sueño de cualquier viajero

No obstante, no es la primera vez que el monumento es distinguido con estos galardones. En 2023 fue seleccionada como una de las 15 atracciones turísticas de Europa con mayor porcentaje de valoraciones de 5 sobre 5. Y en 2022, fue elegida como uno de los diez monumentos más increíbles del mundo.

"Desde maravillas de la naturaleza hasta las creadas por el hombre, estas son las atracciones que más gustan a los viajeros en todo el mundo. El título Lo mejor de lo mejor de Travellers' Choice premia el más alto nivel de excelencia en viajes. Este premio se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. De nuestros 8 millones de perfiles, menos del 1 % lo consiguen", subrayan desde la popular plataforma. Igualmente, aconsejan: "Mientras pasean por las encantadoras calles de Córdoba, visite la Mezquita-Catedral de Córdoba. El enclave religioso tiene una arquitectura impresionante, patios tranquilos y detalles complejos que lo convierten en el sueño de cualquier fotógrafo. Si quiere aprender más sobre este Patrimonio de la Humanidad, pregunte a un guía o coja un recorrido con audio"

Mezquita-Catedral