¿A qué sabe Flora 2024?

El próximo 23 de octubre a las 21:00 Bodegas Mezquita Corregidor (Corregidor Luis de la Cerda, 45) celebrará una cena maridaje inspirada en el Festival Flora 2024. Una unión entre el arte y la gastronomía en una experiencia única.

Su chef ejecutivo, Juan Calzada, ha diseñado un menú inspirado en las obras ganadoras del primer premio en las últimas cinco ediciones del festival, creando un recorrido gastronómico que refleja la esencia y los matices de cada una de estas instalaciones.

Mara de Miguel, Mejor Sumiller de Andalucía 2022, será la encargada de hacer la selección de vinos que acompañarán los diferentes platos. Explorará la relación entre las flores y el vino, compartiendo su pasión y conocimiento sobre la botánica y la enología.

El precio del menú es de 40 euros -en venta anticipada- y de 50 euros a partir del 21 de octubre. Y el aforo está limitado a 40 comensales.

El primer plato del menú nos sumerge en un contraste de sabores y texturas, inspirado en la obra Flor Negra/Eco Blanco» de Tadao Cern. La tartaleta de tinta de calamar con brandada de bacalao y sus cocochas al pilpil captura la dualidad cromática y el juego de luces y sombras presente en la instalación.

El maridaje con Señorio de Iniesta Blanc de Noir Bobal refuerza esta dualidad, ofreciendo una experiencia sensorial completa que resalta tanto los matices oscuros como los claros del plato y del vino.

La siguiente propuesta se inspira en «Ovidio» de María Eugenia Diego, ganadora del premio en 2022. El plato, una esfera de setas silvestres y trufa con puré de topinambur, torreznos y reducción de Pedro Ximénez, recrea la riqueza y la complejidad de texturas de la obra.

El maridaje con el vino tinto italiano Dolcetto d’Alba de Il Pozzo complementa perfectamente esta experiencia, aportando notas de frutos rojos y un toque de acidez que equilibran el plato.

La obra ganadora de 2021, Hora de avanzar, nos inspira un nigiri de cuscús y coliflor con salmón y espuma de cítricos, un plato que juega con la estructura y los colores vibrantes que caracterizan la instalación.

Este plato se fusiona con el vino Renacer en ti, de Bodegas CasaBlanca de Moriles, que con su maceración pelicular aporta una textura suave y un perfil aromático fresco que realza los sabores cítricos del plato.

La carrillada ibérica con salsa de violeta, puré de zanahoria morada y rosas evoca la elegancia y la dinámica del Flor Motion representado en la obra ganadora de 2019. Este plato, con su delicada combinación de sabores florales y terrestres, se acompaña con el vino Córcovo, de variedad Syrah de Valdepeñas. Este vino, con sus notas de violetas y frutos negros, complementa a la perfección la suavidad y la riqueza de la carrillada.

Para finalizar, nos encontramos con un postre inspirado en la obra The Children of the Park de Mark Colle. El cremoso de gianduja con tierra de cacao, fruta de la pasión, frambuesas y menta captura la vivacidad y la imaginación de un parque infantil.

El vino blanco Nosiola de Cantina Lavis, con sus marcados aromas florales, cierra el menú con un toque fresco y vibrante que equilibra la dulzura del postre.

Definitivamente, este Menú Maridaje Flora 2024 es un homenaje a la creatividad en sus múltiples formas. Cada plato, cuidadosamente diseñado para reflejar la esencia de una obra de arte, se combina con un vino seleccionado no solo por su calidad, sino también por su capacidad de elevar la experiencia sensorial a través de sus aromas florales.