Los dos restaurantes de Córdoba distinguidos como Lo mejor de lo mejor por Tripadvisor

Los usuarios de Tripadvisor han hablado, o mejor dicho, han votado y valorado. Acaban de darse a conocer los Premios Best of the Best Traveller's Choice 2023. Y, por supuesto, hay representación cordobesa. "Cada año, premiamos los destinos, los hoteles, los restaurantes y las actividades favoritas de los viajeros en todo el mundo. Para ello, nos basamos en opiniones y puntuaciones recopiladas durante los últimos 12 meses", destaca la popular plataforma. "Los ganadores del 2023 representan los logros del año pasado: todos aquellos lugares descubiertos y todas las veces que dijimos sí a una nueva aventura. Revelaremos los ganadores de cada categoría a lo largo del año", continúa diciendo.

En esta edición son los establecimientos cordobeses que han sido distinguido como Lo mejor de lo mejor de Traveller’s Choice en la categoría de Restaurantes Informales. ¿Qué supone eso? Pues que tienen una gran cantidad de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad del portal en un periodo de 12 meses. El mismo, especifica: "Cada ganador ha cumplido nuestras rigurosas normativas de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de perfiles de Tripadvisor reciben el premio Lo mejor de lo mejor".

Además, subraya que esta categoría aglutina a los restaurantes "que ofrecen platos sencillos fuera de lo común, sin tener que gastarte demasiado".

Los galardonados son La Casa del Pedro Ximénez (Deanes, 10) y Bodegas Mezquita Ribera (Ronda de Isasa, 10). Ambos han querido compartir la buena nueva con sus clientes. Un inspirador mensaje se puede leer en el perfil de Instagram de Taberna Casa Pedro Ximénez: "Desde Taberna Casa Pedro Ximénez Volvemos a conseguirlo por segundo año consecutivo. Nuestro establecimiento es elegido entre los cinco mejores Restaurantes informales de España y el mejor Restaurante de Córdoba. La elección del Premio ha sido con la ayuda de opiniones y recomendaciones de gente como tú: personas reales que viajan, prueban cosas y comparten experiencias. Un millón de gracias a todos los visitantes que apostaron por nosotros y por supuesto a nuestro gran equipo que día a día trabaja por convertirnos entre los mejores restaurantes de nuestro país. Gracias de corazón. Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento".

Por su parte, el equipo liderado por Baldomero Gas se muestra, igualmente, exultante: "Bodegas Mezquita Ribera, un icónico destino gastronómico en el corazón de Córdoba, se enorgullece en anunciar que ha sido galardonado con el prestigioso premio "Best of the Best Restaurants 2023" de TripAdvisor. Este reconocimiento mundial se otorga solamente al 1% de los restaurantes de todo el mundo, y refleja el compromiso inquebrantable de los restaurantes con la excelencia culinaria y la satisfacción del cliente".

"Este reconocimiento es un testimonio de la dedicación de Bodegas Mezquita Ribera para proporcionar experiencias culinarias excepcionales y auténticas en la hermosa ciudad de Córdoba. Estamos extremadamente orgullosos y agradecidos de recibir este prestigioso premio de TripAdvisor. En Bodegas Mezquita Ribera, al igual que en el resto de nuestros restaurantes, siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes una experiencia culinaria inolvidable, destacando la rica tradición gastronómica de nuestra tierra. Consideramos que este reconocimiento es un testimonio de nuestro compromiso y buen hacer", ha declarado el propio gerente, quien ha subrayado que "el reconocimiento de Best Of The Best 2023 muestra al mundo la inmensa calidad de los productos cordobeses y andaluces, y motiva a restaurantes como Bodegas Mezquita a seguir siendo un referente en nuestra escena gastronómica".