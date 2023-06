Esta es la terraza más cotizada de Córdoba por sus impresionantes vistas de la Mezquita-Catedral

La Mezquita-Catedral es uno de los enclaves más fotografiados e instagrameables de la ciudad. Son muchas las perspectivas que se pueden captar durante la visita pero ninguna como las imágenes que podemos conseguir desde uno de los tesoros mejor guardados de la ciudad: la terraza de Casa Pedro Ximénez (Deanes, 10).

En este recoleto restaurante a los pies del coloso cordobés la cocina tradicional es la protagonista. Una casa con mucha historia situada en la mítica calle Deanes, en plena Judería cordobesa.

A diario, de su cocina salen los platos más representativos de la cocina local. A eso se suma el hecho de que desde su rooftop, azotea o terraza superior se puede disfrutar de unas de las vistas más espectaculares de la Mezquita-Catedral. Prácticamente el efecto óptico es que se podría alcanzar la Torre Campanario con sólo estirar el brazo.

Durante el atardecer la luz es perfecta y ya de noche es uno de los escenarios más románticos donde tomarse una copa o cenar.

De hecho, sus muchos atractivos fueron reconocidos a finales del año pasado por la web Tripadvisor, que lo incluyó en su lista de The Best of The Best Travellers' Choice 2022.

Así pues, La Taberna-Restaurante Casa pedro Ximénez está entre los 10 Mejores restaurantes informales de España. Concretamente, el establecimiento ubicado en la calle Deanes, 10, ha conseguido escalar hasta la sexta posición.

En los bajos del restaurantes está su propia tienda gourmet, La Tienda del PX, donde el cliente puede adquirir vinos dulces a base de PX, otros vinos, brandys y vermuts, reducciones y mermeladas, aceite de oliva, condimentos, vinagres, chocolates y otros productos. Un auténtico universo donde aprender qué es el Pedro Ximénez, cómo elegirlo, la forma de catarlo, con qué alimentos maridarlo y de qué manera conservarlo.