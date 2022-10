Un restaurante y dos alojamientos cordobeses, distinguidos como lo Mejor de lo Mejor por Tripadvisor

El año va acabando y el balance en reconocimientos sigue siendo positivo y enriquecedor para la gastronomía y hostelería cordobesa. La web Tripadvisor ha distinguidos a un restaurante y dos alojamientos entre los premiados con The Best of The Best Travellers' Choice 2022.

La Taberna-Restaurante Casa pedro Ximénez está entre los 10 Mejores restaurantes informales de España. Concretamente, el establecimiento ubicado en la calle Deanes, 10, ha conseguido escalar hasta la sexta posición.

Y en el apartado de Mejores hostales y pensiones (de un total de 25), Hospedería La Era (Almedinilla) ha conseguido el primer lugar mientras que Molino La Nava (Montoro) ocupa la 14ª posición.

"Con la ayuda de opiniones, recomendaciones e historias, nos hemos guiado unos a otros por todo el mundo", aseguran en Tripadvisor. "A los ganadores del premio The Best of The Best de Travellers' Choice los eligen gente como tú: personas reales que viajan, prueban cosas y comparten experiencias. Estos son los mejores lugares que existen y, como no podía ser de otra manera, los habéis elegido los mejores viajeros", subrayan como criterios de elección.