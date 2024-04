Chely Capitán: "El sentido del humor cordobés es muy de nuestras cosas, fresco y con mucho ingenio"

Definir a Chely Capitán como humorista o monologuista es quedarse bastante corto. Ni siquiera ella misma abarca a plasmar, en palabras, lo que es. Si bien en sus redes se presenta como "actriz, cantante y madre a jornada completa". También es ya una figura consagrada en el Club de la Comedia, pero su éxito en Madrid no le resta ni un ápice de ilusión a la hora de actuar en su tierra.

Este viernes llega dispuesta a poner on fire -como a ella le gusta decir- las tablas del Teatro Avanti de Córdoba. Chupa rosa en mano salta al escenario como una Barbie motera con su último espectáculo Wotomami #Descará.

-¿Se toma con humor su propia vida?

-Pues no podría tomármela de otra manera. Mi humor procede de mis vivencias y de las cosas que me cuentan mis familiares y amigos. Si no me tomara la vida con humor, no seria yo.

-¿Se puede hacer humor con cualquier tema o hay líneas rojas?

-En mi caso no podría hacer humor negro de cosas muy recientes o hechos dolorosos. Hay compañeros que lo hacen, como Raquel Sastre o David Suárez. Los admiro y son brillantes, pero no es mi tipo de humor.No debería haber líneas rojas. El humor se hace en muchas ocasiones para superar situaciones difíciles y como terapia, no para hacer daño. Los cómicos no tenemos nunca esa intención, si no la de contar con ingenio cosas que han pasado o nos parecen curiosas.

Para triunfar en el humor no hay que instalarse en una ciudad grande como Madrid o Barcelona

-No obstante, nunca faltan ofendiditos...

-¡Uy, qué si hay ofendiditos! ¡A montones! Y ahora con las redes todos tenemos derecho a poner e imponer nuestra opinión, que no le importa a nadie y que sólo hace o quiere hacer daño. Son criticas destructivas, no aportan nada. Decía mi abuelo que antes en cada pueblo había un imbécil y todos sabían quién era... ahora hay tantos que nos pasaríamos el día contándolos.

-¿Qué es lo más valioso que le ha enseñado su paso por el Club de la Comedia?

-Lo mas valioso que me ha aportado y que me aporta estar en el Club de la Comedia, aparte de mis compañeros y compañeras, es que cada día tengo algo nuevo a aprender. Estoy rodeada de tanto talento que siempre intento ser esponja. Además me da también la oportunidad de estar cada fin de semana en un teatro lleno en plena Gran Vía de Madrid. Es un honor.

-¿Cómo definiría el sentido del humor cordobés?

-El sentido del humor cordobés es muy casero, muy de nosotros, de nuestras cosas, fresco, con arte, y con mucho mucho ingenio.

-¿Qué se van a encontrar este viernes quienes vayan al Teatro Avanti a verla?

-Este viernes en el Teatro Avanti se van a encontrar a mi alter ego, 'Wotomami', con un humor muy canalla, y actual, apto para casi todos los públicos y con un toque picante, musical y participativo. No se lo pueden perder. Vuelvo a casa con toda la artillería ¡Wotomami power!

-¿Para triunfar como humorista hay que irse necesariamente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona?

-Pues veras , dijo Manu Sánchez una vez, que "a Madrid hay que ir, pero a Madrid ya no hay que irse". Yo vivo en Córdoba y voy todos los fines de semana a Madrid. El AVE en eso es maravilloso, pero para triunfar en el humor, no hay que instalarse en una ciudad grande. Ayuda, pero si persistes, al final la ciudad vendra a ti.

Soy artista por dedicación y madre por devoción

-¿El humor también empodera?

-Yo creo q sí. Mírame. Mi Wotomami es mucho más descarada, picante y choni que yo, más lanzada, más valiente. Pero ella sin mí no existiría. Si estar empoderada significa que me da bastante igual lo que se pueda opinar negativamente de mi siendo artista, madre y esposa.. pues sí. Estoy empoderada.

-Canta, hacer humor, es 'influencer' y madre a jornada completa ¿Estamos ante una mujer del Renacimiento o pluriempleada por exigencias de la realidad?

-Déjame que piense... Soy artista por dedicación y madre por devoción. Gran parte de mi trabajo se lo debo a mi marido y a mis hijos. Mujer del Renacimiento se me queda arcaico. Soy más una mujer reinventada y siempre innovando. ¡Renovarse o morir nena!