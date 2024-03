José Perea: "Mi estilo como diseñador es impulsivo, me dejo llevar por el momento"

El diseñador José Perea presume de ser un verso suelto sobre la pasarela. De una creatividad arrolladora y tan veloz como su aguja, sus creaciones no dejan a nadie indiferente. Nacido en Hinojosa del Duque ha viajado a Nueva York para vestir a la mismísima Thalía y las caras más conocidas de la pequeña pantalla, donde se ha dado a conocer al gran público, lo adoran y lucen sus diseños en las grandes ocasiones.

Si tuviera que autodefinirse como diseñador...

-Mi estilo como diseñador es impulsivo, me dejo llevar por el momento, el evento para el que voy a diseñar. Me encanta el volumen y el flamenco, al final siempre me dejo llevar por ese estilo. Al no tener formación académica de moda, me gusta porque no dejo llevarme por un estilo en concreto.

¿Es cierto que su mayor fuente de inspiración son las telas?

-Sonará surrealista quizás pero no sabría responderte y pensando en ella. Mi fuente de inspiración es la tienda de telas. Puedo tirarme días enteros allí voy diariamente a ella, y me dejo inspirar por las telas que me llaman la atención y me entran por los ojos. Es como amor a primera vista.

Es famoso por su rapidez para confeccionar diseños en directo, ¿cuál ha sido su última hazaña?

-Recientemente presenté nueva colección En la Feria de la Belleza y la Moda 2024, en Ifeba Badajoz, fue super guay. Me encantó estar allí. Yo participé en dicha feria en 2018 y estar años después y ver mi mejora fue muy interesante. Este año estuve dando una clase de costura para el público, creé un diseño en 20 minutos acabado perfecto, y seguidamente presenté pásala una fusión de mis diseños más top, y la nueva colección compuesta por 20 looks.

¿Dónde vamos a ver próximamente sus creaciones?

-Pues son dos los que tengo actualmente. El 4 de abril en Cullera (Valencia) me van acompañar Kiko Hernández y Fran Antón, que para mí es un lujo contar con ellos y presentaré mi nueva colección que será benéfico y la entrada será integra para la Asociación Contra el Cáncer de la localidad. Y el 20 de abril en Tarancón, un acto benéfico para una niña de 9 años, que estamos liados ahora con todos los preparativos para sacar dinero para su enfermedad.

Mi fuente de inspiración es la tienda de telas

¿Cómo se presenta 2024 para José Perea?

-Pues cerrados tengo 13 de junio en Maspalomas el festival Music Meet Tourins, donde presentaré nuevos diseños con un estilo muy playero y 23 de junio estaré en Boston como diseñador referente Español, presentando desfile en la ciudad estadounidense

¿Se deja llevar por modas en la moda?

-No, me dejo llevar por lo que me apetece en el momento. Ayer compré lunares que hacía mucho que no creaba diseños con lunares, quiere decir que en breve tendremos diseños de José Perea con lunares.

Me encantaría que Córdoba apostara más por sus diseñadores

¿Cómo sería su desfile soñado en Córdoba?

-Pues creo que será este año después de verano. Estoy en ello y creo que lo voy a conseguir. Lo que pensaba desde pequeño cada vez que visitaba el centro de mi ciudad puede que este año se haga realidad.

¿Qué sueños le quedan por cumplir como diseñador?

-Quiero seguir tal y como estoy, pero si pienso un sueño, me gusta mucho viajar y llevar mis diseños por el mundo, entonces me gustaría seguir haciéndolo.

¿A qué personaje te gustaría vestir?

-Pues a quien le apetezca. Después de vestir a Pastora soler y los nuevos look que sacará en breve, o a Blanca Suárez para Locomia, Thalia para navidad y deseando de que veáis lo nuevo que sacará con mis diseños, puedo decir que quiero vestir a todas las personas que se quieran ponerse en mis manos.

¿Cómo definiría el momento que la moda vive en Córdoba?

-Pues quiero ser sincero y somos de las provincias nacionales con más diseñadores reconocidos. Me llena de orgullo, y me encantaría que Córdoba apostara más por ellos y que se contaran con ellos para sus actos.