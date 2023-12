Así vestiría el diseñador José Perea a Cristina Pedroche para dar las campanadas

Tanto los espectadores de Espejo Público como su presentadora y colaboradores han alucinado, literalmente, con el modelo que el hinojoseño José Perea ha creado en apenas hora y media. A las 11:00 comenzaba a darle forma al diseño con el que él vestiría a Cristina Pedroche para dar las campanadas de Antena 3 y lo finiquitaba poco antes de las 12:30 ante el asombro de los presentes. El resultado lo explica él mismo a El Día de Córdoba: "Una cola de volantes bien flamenca porque soy diseñador andaluz y me encanta un tul y un volante. Y luego he hecho un mono transparente porque es uno de los diseños que más me ha gustado de los que ha llevado Cristina para presentar las campanadas. Y he jugado con las formas, recurriendo a la mitad del logo de Atresmedia y eligiendo el color naranja".

Sin embargo, poco o casi nada se sabe del look que la esposa del chef Dabiz Muñoz lucirá para dar la bienvenida, junto a Alberto Chicote, frente al reloj de la Puerta del Sol.

"Un año más por estas fechas ya estoy muy nerviosa. Es verdad que este año lo estoy más.Necesito que todo salga bien. Eso no quiere decir que cuente con que el vestido y la propuesta os guste a todos, ya sé que eso es imposible. Para mí triunfar esa noche es salir de la Puerta del Sol con la cabeza bien alta sabiendo que lo he dado todo, orgullosa por mi trabajo y por mi equipo. Eso es lo único que necesito, aunque reconozco que este año el vestido es taaaaaaaan especial que lo mismo sí que os gusta a todos. No queda nada… y muy muy pronto más pistas y sorpresas", ha dicho Cristina Pedroche en sus redes sociales.

Si bien ha dejado caer con insinuantes imágenes que su outfit estará muy ligado al mundo ECO y a su conexión y compromiso con la preservación de la naturaleza. Algunos de sus seguidores se han aventurado a pronosticar que lucirá un diseño elaborado con materiales reciclados. Pero lo único cierto es que habrá que esperar a la noche del 31 de diciembre para verla en nuestras pantallas de televisión y que se desvle el secreto mejor guardado.