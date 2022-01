El Sindicato Médico de Córdoba denuncia la sobrecarga de pacientes en los centros sanitarios

El Sindicato Médico de Córdoba ha denunciado que, durante la pasada Navidad, miembros de su comité ejecutivo tuvieron que realizar varias jornadas de labores asistenciales en los distintos centros sanitarios de la provincia ante la situación de "máxima sobrecarga" de los centros sanitarios de la provincia, con el objetivo de ayudar a sus compañeros ante la "preocupación por el escaso dimensionamiento de las plantillas y su futuro", como ha explicado la organización.

En palabras del sindicato, han tomado esta decisión de ayudar "en la medida de las posibilidades", debido a "la suma de la mala gestión que se está haciendo con el dimensionamiento de las plantillas médicas y la sexta ola de la pandemia, siendo esta situación excepcional que supone la sexta ola". Por ello, han denunciado ese "escaso dimensionamiento de las plantillas médicas" que provoca que "en cualquier incidencia el resultado sea de un crochet con resultado de knockout a las unidades clínicas, dejando a los profesionales ante un arduo y agotador combate".

Esta organización sindical ha denunciado también la "mala planificación en los periodos vacacionales como las ocurridas durante estas Navidades o los periodos veraniegos", a lo que han añadido que, a esta situación de por sí "caótica" que ya produce gran sobrecarga asistencial, se han sumado las bajas de muchos profesionales contagiados por covid.

"La situación en las urgencias del hospital ha sido de sobrecarga y gran tensión. Por otro lado, nos consta que en varios días, en varios puntos rurales como la Carlota, Montoro, o Palma del Río, no se ha podido cubrir el puesto del médico que habitualmente va en la UVI móvil durante el día, habiendo tenido que ser cubierto por otro compañero de guardia", ha criticado el Sindicato Médico.

En la capital, han señalado que una de las UVIs móviles se quedó sin médico en varios tramos horarios. Además, han precisado que la sobrecarga en los puntos fijos como los centros de salud Carlos Castilla del Pino y Sector Sur ha sido "insoportable" para sus plantillas que "en ambos puntos llevan años infradimensionadas".

Nos preocupa muchísimo que la Atención Primaria se haya convertido casi exclusivamente en una herramienta de rastreo, sin tiempo para otras patologías o actos médicos", ha subrayado el sindicato, que ha denunciado que las decisiones que toman las autoridades sanitarias comunicadas mediante WhatsApp para no realizar pruebas de detección de infección activa por coronavirus en pacientes con síntomas leves, "no se expliquen lo suficiente a la población y supongan un motivo de enfado y enfrentamiento de los pacientes, con los propios profesionales, que deben asumir decisiones que no han tomado ellos teniendo que negar dichas pruebas a los pacientes."

El Sindicato Médico de Córdoba ha recriminado que en España "se está destrozando la Atención Primaria y se está dañando de forma irreversible la relación médico-paciente", por lo que, este grupo médico ha señalado que, para ponerle solución al problema, "el primer paso es ofrecer un contrato digno y estable de unos tres años para así captar a los médicos internos residentes que finalizan su periodo de formación especializada este año".

"El segundo paso es fidelizar tanto a los nuevos contratos como a los profesionales que ya están en plantilla", ha destacado el sindicato, que ha hecho hincapié en que "una gestión inteligente debe buscar una atención óptima a la población, al mismo tiempo que protege la salud de los profesionales y su derecho a la conciliación familiar".