Ochavillo del Río recibe la donación de tarjetas SIM para que 30 familias puedan acceder a internet

La educación ha encontrado un nuevo reto con la crisis del coronavirus, que ha obligado a docentes y alumnos a recurrir a sus propias herramientas para concluir el curso académico. Sin embargo, muchas familias han encontrado diversas dificultades para acceder a los recursos necesarios, con lo que el aprendizaje de sus hijos se ha visto afectado. Es el caso de Ochavillo del Río, donde el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con operadores locales para facilitar la conexión a internet a 30 familias.

"El colegio del municipio detectó que no todas las familias contaban con internet en sus casas, lo que significaba que había niños que no podían continuar con sus clases de forma online. La educación es un pilar esencial de nuestra sociedad y no queríamos que ningún escolar se quedase atrás o notase diferencias con sus compañeros", ha señalado la alcaldesa de Ochavillo del Río, Aroa Moro.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se puso en contacto con la operadora de telecomunicaciones Ahí+ Blaveo para plantearles esta necesidad. A raíz de esta petición, en colaboración con Cablemóvil, han donado 30 tarjetas SIM con 25 gigas de datos para que las familias con hijos escolarizados en el colegio Fernández Grilo que lo necesiten puedan acceder a la red gratuitamente.

"Es momento de ayudar y nos alegra especialmente poder hacerlo en un municipio con el que tenemos fuerte vinculación", ha declarado Jesús Oya, director comercial y de marketing del Grupo Ahí+, del que forma parte la operadora local de telecomunicaciones.